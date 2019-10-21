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Облправительство Власть и политика

Виктор Кузнецов перешел из администрации губернатора в советники

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Виктор Кузнецов покинул пост заместителя руководителя администрации губернатора Самарской области и перешел на пост советника. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе областного кабмина, уточнив, что новую должность Виктор Кузнецов занял с 10 октября текущего года.

Напомним, Виктор Кузнецов родился в 1962 г. в с. Красный Яр в семье учителей, окончил исторический факультет Куйбышевского госуниверситета, аспирантуру при кафедре социологии и политологии, в 1990 г. досрочно защитил кандидатскую диссертацию по философским наукам, работал старшим преподавателем.

С 1992 по 1993 гг. он трудился консультантом председателя Самарского областного Совета народных депутатов, в 1993 г. перешел на работу в администрацию области — начальником информационно-аналитического отдела, в 1996 г. получил второе высшее образование — юридическое.

С апреля 2001 г. по октябрь 2002 г. Виктор Кузнецов руководил управлением координации информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации региона.

В 2002–2005 гг. он был руководителем управления информационной политики главного управления общественных, межрегиональных связей и информационной политики Самарской области. Долгое время работал в структурах Самарского отделения партии "Единая Россия", был заместителем председателя исполкома, и. о. председателя исполкома.

В начале декабря 2010 г. Виктор Кузнецов перешел на работу в мэрию Самары на должность руководителя департамента международного и межрегионального сотрудничества. С 1 января 2012 г. по начало 2016 г. являлся советником губернатора Самарской области, а в 2016 г. стал проректором Самарского университета.

С ноября 2017 г. он трудился на посту заместителя руководителя администрации губернатора.

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