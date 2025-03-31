Вице-губернатор Вячеслав Романов проверил готовность лесного хозяйства региона к пожароопасному сезону

В субботу, 29 марта, Вячеслав Романов посетил центральную пожарно-химическую станцию лесного хозяйства, расположенную в пос. Волжский. Отсюда ведется координация действий лесопожарных формирований всех 17 ПХС региона. Также здесь сосредоточены резервные средства для тушения лесных пожаров.

"Все наши пожарно-химические станции находятся в разных точках области. Но наша центральная ПХС в пос. Волжский обслуживает не только ближайшие лесничества. Например, на этой неделе в Безенчукском произошел ландшафтный пожар — с этой станции в усиление группировки уехала пожарная автоцистерна. Пожар был оперативно ликвидирован", — прокомментировал директор ГБУ СО "Самаралес" Сергей Логунов.

Информация о любом природном возгорании поступает в региональную диспетчерскую службу, которая находится в составе центральной пожарно-химической станции. Служба круглосуточно ведет сбор и учет информации о лесопожарной обстановке в лесах региона, координирует действия лесопожарных формирований. Наблюдение ведется с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза и региональной системы, состоящей из 45 управляемых видеокамер с лицензионной программой "Лесохранитель". Камеры установлены на специальных вышках и имеют обзор 360 градусов. В этом году будет дополнительно установлено еще 10 камер.

"Программа видит любое задымление и дает сигнал. Наш оператор смотрит, где зафиксирован дым. При возгорании в лесном фонде или на сопредельной территории информация сразу передается начальнику ближайшей ПХС и главному лесничему, который является руководителем штаба лесных пожаров на своей территории. А если есть задымление, но нет угрозы лесному фонду, информация передается в ЕДДС и МЧС. Оперативно работаем со всеми службами", — добавил Сергей Логунов.

Все лесопожарные формирования региона укомплектованы необходимой техникой. Благодаря национальному проекту "Экология" и поддержке правительства Самарской области в оснащении лесного хозяйства теперь 178 единиц техники и более 700 — оборудования. В парке техники есть пожарные автоцистерны, малые лесопатрульные комплексы, тракторы, мульчеры, тралы для доставки техники к месту тушения, пожарный катер, вахтовый автобус и прочее оборудование, применяемое в ликвидации лесных пожаров. В 2025 г. в оснащение лесопожарных бригад поступают 15 БПЛА. В этом году также полностью укомплектован личный состав ГБУ СО "Самаралес": 339 человек, из них 319 — непосредственно принимающих участие в тушении лесных пожаров.

"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы увеличили зарплату работникам лесного хозяйства и перевели сотрудников "Самаралеса" с сезонных работ на постоянную основу", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Задача пожарно-химических станций не только тушить пожары, но и выполнять работы по противопожарному обустройству лесов. В этом году специалисты обеспечат содержание 66 км лесных дорог, устройство и прочистку более 26 тыс. км минерализованных полос, установку и эксплуатацию 192 шлагбаумов на въездах в лесные массивы, 355 предупреждающих стендов и благоустроят 156 зон отдыха граждан в лесах.

"Прошу уделить особое внимание профилактике лесных пожаров и усилить контроль за пожароопасной обстановкой. Сезон начался раньше, уже фиксируются возгорания на сопредельных территориях. Важно не допустить перехода огня на территорию лесного фонда", — поручил вице-губернатор Вячеслав Романов.

С начала сезона по состоянию на 30 марта произошло два пожара на территории лесного фонда общей площадью более 1 га, восемь пожаров на сопредельных территориях общей площадью почти 120 га. Все возгорания ликвидированы.

С 1 апреля начинается особый противопожарный режим, который продлится до 15 октября. В этот период особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Ограничение на посещение лесного фонда вводится министерством природных ресурсов региона при наступлении 4-5 классов пожарной опасности по условиям погоды. Оперативная информация будет доступна в телеграм-канале министерства. При обнаружении лесного пожара необходимо звонить в региональную диспетчерскую службу "Самаралес" по телефону: 8(846)231-00-63. Она работает круглосуточно.