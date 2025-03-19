Самарский минсельхоз покинули два замминистра

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области покинули два заместителя министра - Евгений Афанасьев и Ильдар Галиев. Информация о них исчезла с сайта ведомства.
В министерстве подтвердили уход замминистров, пояснив, что они уволились по собственному желанию, а на освободившиеся должности пока никто не назначен.
Евгений Афанасьев пришел в минсельхоз в 2019 г. на позицию первого замминистра. До этого он был совладельцем ООО "Русский Лен" (занимается выращиванием однолетних культур), ООО "Интер-импекс" (разведение свиней), ООО "Центр-резерв" (переработка и консервация мяса).
Ильдар Галиев с 2023 г. был замом министра и руководителем департамента растениеводства, механизации и мелиорации. До минсельхоза он руководил ГБУ ДПО "Самара - АРИС".
Напомним, в январе Николая Абашина в кресле министра сельского хозяйства и продовольствия сменил Алексей Попов, который уже возглавлял ведомство с 2016 по 2018 год.
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