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Самарская область выделит 100 млн руб. на ремонт мемориала в Курске

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Из бюджета Самарской области будет выделено 100 млн руб. на ремонт мемориала советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, находящегося в Курске. Об этом стало известно на заседании правительства Самарской области, прошедшем в пятницу, 14 марта.

Было озвучено, что с просьбой выделить субсидию обратился врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, ранее представлявший Самарскую область в Госдуме. Общая стоимость работ оценивается в 700 млн рублей.

Руководитель Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев сообщил, что "среди подтвержденных уроженцев Куйбышевской области, погибших на территории Курской области, числится 731 погибший, в настоящее время захороненный на территории Курска".

Мемориальный комплекс "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" расположен в Курске на площади Героев Курской битвы. Здесь установлен обелиск Славы и горит Вечный огонь, находятся Памятник неизвестному солдату и братская могила, на плите которой высечены имена погибших в Курской битве. Мемориал был сооружен на месте бывших офицерских и солдатских кладбищ.

Ранее планировалось, что благоустройство мемориала будет проведено в 2023 г., однако работы не были начаты.

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