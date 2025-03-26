В Самарской области подписано соглашение о внедрении адаптационного курса для трудовых мигрантов

Состоялось заседание рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию миграционной политики. Провел совещание первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

"Губернатором Самарской области поставлена задача сформировать рабочую группу по совершенствованию миграционной политики. В нее вошли представители органов исполнительной власти, депутаты Самарской Губернской Думы, представители Общественной палаты Самарской области, участники "Школы героев", ветераны СВО. 12 декабря 2024 г. состоялось первое заседание, по итогам обсуждения были выдвинуты несколько предложений, которые были направлены губернатору. В соответствии с поручением губернатора министерством внутренней политики Самарской области, министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области подготовлен законопроект о совершенствовании нормативного урегулирования миграционной политики в РФ", — сообщил Александр Фетисов.

Проект документа был рассмотрен на заседании рабочей группы. Он предусматривает введение в обязательном порядке института адаптации для иностранцев, приезжающих для работы в Россию. Так, предусматривается дополнение документов, предоставляемых иностранным трудовым мигрантом при получении патента, сертификатом об успешной сдаче тестирования по итогам прохождения адаптационного курса. Кроме того, в случае, если иностранный гражданин находится на территории Российской Федерации со своими несовершеннолетними детьми, предлагается проходить длительные адаптационные курсы, предусматривающие различные мероприятия адаптации.

Непрохождение соответствующих адаптационных мероприятий будет рассматриваться в качестве основания для аннулирования патента. Такие курсы позволят осуществлять мониторинг ситуации с семьями мигрантов, пребывающими на территории Российской Федерации.

Наряду с этим законопроектом в целях совершенствования подходов к привлечению трудовых мигрантов из безвизовых стран предлагается ежегодно устанавливать предельное количество патентов, выдаваемых на территории субъекта Российской Федерации.

Также в документе предусматривается, что в случае наличия потребности в привлечении дополнительного количества иностранных граждан работодатели вправе осуществить это по согласованию с межведомственной комиссией субъекта Российской Федерации по вопросам привлечения и использования иностранных работников.

Все эти предлагаемые меры направлены на совершенствование миграционной политики и обеспечение, в первую очередь, безопасности граждан Российской Федерации.

Во время заседания рабочей группы также было заключено соглашение между тремя сторонами: министерством внутренней политики Самарской области, министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королёва о взаимодействии в сфере внедрения на территории Самарской области адаптационного курса для трудовых мигрантов.

Этот курс разработан Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России) и представляет собой лекцию, включающую четыре части: "Основы миграционного и трудового законодательства РФ", "Основы неформального поведения в России", "Ответственность за несоблюдение законодательства РФ", "История отношений России и стран Центральной Азии". Работа по внедрению этого курса в Самарской области в рамках пилотного проекта началась в 2024 году и показала необходимость ее расширения. К настоящему моменту курс прошли уже более 8 тысяч человек на базе организаций, использующих труд иностранных граждан.

Подписанное соглашение является дальнейшим расширением внедрения адаптационного курса. В рамках соглашения Самарский университет, как базовая образовательная организация, уполномоченная по приёму у иностранных граждан экзаменов, предоставляет возможность проведения лекции по основам законодательства, истории и поведения в РФ. Документом предполагается, что иностранные граждане должны прослушать и усвоить адаптационный курс до получения разрешительных документов на пребывание в Самарской области.

В то же время сегодня прохождение иностранными гражданами данного курса носит исключительно факультативный характер. И, чтобы его сделать обязательным, необходимо внести изменения в действующее федеральное законодательство.