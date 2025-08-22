В Шенталинском районе с трассы слетела "Гранта", пострадали два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 22 августа, в 2:55 на на 42 км трассы Урал-Исаклы-Шентала в Шентаинском районе с дороги слетела, а после перевернулась Lada Granta, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС