Глава областного минтранса вошел в общественный совет партийного проекта "Безопасные дороги"

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов вошел в состав общественного совета федерального партийного проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" по Самарской области.

Основная цель проекта партии — повышение безопасности дорожного движения. В рамках рабочего совещания с участием главы областного Минтранса координатор партийного проекта в регионе Алексей Степанов рассказал об его основных направлениях работы.

Одно из них — контроль за ходом и исполнением дорожных работ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" С 2019 по 2024 гг. при участии регионального отделения "Единой России" проведено более 30 инспекционных поездок для оценки качества ремонта дорог и создания сопутствующей инфраструктуры.

Сергей Карпов предложил продолжить проведение совместных мониторинговых мероприятий по приведению в нормативное состояние дорог в регионе, в том числе в рамках реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

По этому нацпроекту в Самарской области в 2025 году запланированы работы по ремонту более 200 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.

Еще более 240 км дорог местного значения будет отремонтировано в рамках предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета. Напомним, что на эти цели по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева цели в Дорожном фонде Самарской области предусмотрено 7 млрд рублей.

"Предлагаю партийным координаторам включиться в работу по инспекции дорог, а также помочь министерству в сборе отзывов и мнений от населения по дорожному ремонту, и определению наиболее важных, первоочередных дорожных объектов для включения их в план работ", — отметил Сергей Карпов.

Также участники совещания обсудили варианты взаимодействия по реализации проекта "Дом — школа — дом", направленного на обеспечение безопасного движения участников от места проживания до места учебы. В ближайшее время для организации работы с учетом приоритетности планируется сформировать окончательный перечень соответствующих территорий, возле которых необходимо обеспечить условия безопасного дорожного движения.

Взаимодействие министерства и партии будет организовано и по линии пропаганды соблюдения правил дорожного движения детьми дошкольного и школьного возрастов. Одним из совместных мероприятий в этом направлении станет областной конкурс "Безопасная дорога глазами ребенка", торжественное подведение итогов которого запланировано 17 апреля.