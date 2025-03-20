Более 2 млрд: правительство области готовит иск к "ЭкоСтройРесурсу"

Правительство Самарской области намерено обратиться с иском к прежнему региональному оператору по обращению с ТКО — ООО "ЭкоСтройРесурс". Такая информация была озвучена на оперативном совещании правительства в четверг, 20 марта.

Губернатор Вячеслав Федорищев поинтересовался, как идет проверка деятельности "ЭкоСтройРесурса" в статусе регоператора.

"Проходят контрольные мероприятия, в том числе по линии Счетной палаты. [...] Подготовлен проект искового заявления, в ближайшее время оно будет направлено по инстанции. Суть заключается в следующем: предыдущий региональный оператор получил необоснованный доход на сумму, предварительно превышающую 2 млрд рублей. В этом направлении и будет проведена претензионная работа", — сообщил вице-губернатор Вячеслав Романов, курирующий тему ТКО.

Глава региона поручил подключить к этой теме правоохранительные органы.

Напомним, в прошлом году было принято решение о замене регоператора, которое власти объяснили большим количеством жалоб населения на работу "ЭкоСтройРесурса". В итоге с 1 ноября статус регоператора получило АО "Экология", принадлежащее областному правительству.