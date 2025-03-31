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Глава минприроды региона провел выездное совещание по ТКО в Кировском районе

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов провел выездное совещание в Кировском районе Самары. В совещании приняли участие департамент городского хозяйства, администрация Кировского района, региональный оператор АО "Экология" и перевозчики.

Во время визита объехали несколько адресов, по которым недавно поступали жалобы от жителей на перенакопление ТКО и санитарное состояние контейнерных площадок. Министр отметил, что контейнерные площадки пока не оборудованы должным образом: неправильное распределение мест накопления ТКО и нехватка контейнеров для равномерного суточного накопления приводят к переполняемости при ежедневном вывозе. Департамент городского хозяйства и администрация района совместно работают над решением. В то же время там, где есть сбои в транспортировке ТКО, регоператор адресно работает с перевозчиками.

Территория контейнерных площадок во многих случаях обслуживается не качественно: нет четкого графика уборки, подбора отходов вокруг. "Мы видим, что текущий контракт департамента городского хозяйства на обслуживание муниципальных контейнерных площадок не эффективен для глобального решения вопросов. Например, визит исполнителя услуг на места раз в две недели. Этого недостаточно. Для обеспечения действительно чистого города важна ежедневная ручная уборка на каждой контейнерной площадке. В связи с этим администрация Кировского района проведет совещание с управляющими компаниями для обсуждения вопросов содержания территорий", — прокомментировал Артем Ефимов.

С наступлением плюсовой температуры департамент городского хозяйства Самары начал дератизационную обработку контейнерных площадок: мероприятия уже проведены на 452 контейнерных площадках, отработано 36% муниципальных мест накопления отходов. К работам также подключаются управляющие компании. В теплое время года дератизация будет проводиться ежемесячно.

После зимнего сезона Самарская область готовится к проведению месячников по благоустройству. По поручению вице-губернатора Вячеслава Романова главы муниципалитетов должны разработать и утвердить планы проведения субботников в срок до 4 апреля 2025 года. Традиционно ожидается повышенное отходообразование, поэтому на данный период региональный оператор АО "Экология" и муниципалитеты определили адресную программу размещения дополнительных мест накопления ТКО, материалы уже утверждены на региональном штабе по вопросам обращения с ТКО. Предусмотрено привлечение дополнительных единиц спецтехники для вывоза.

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