В Самарской области обсудили строительство новых объектов благоустройства и инфраструктуры

Строительство новых объектов благоустройства и инфраструктуры в муниципалитетах региона обсудили на совещании, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в Красноярском районе.

В нем приняли участие министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань и главы Волжского, Красноярского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Сергиевского, Елховского, Ставропольского районов.

Участники совещания обсудили вопросы, возникающие при выполнении государственных программ по благоустройству и развитию коммунальной инфраструктуры, эффективного распределения бюджетных средств на реализацию инфраструктурных проектов.

"Благоустройство — этот тот критерий, по которому люди судят о власти и о комфорте жизненной среды. Сегодня мы хотим поговорить о контрактации тех объектов и средств, которые уже доведены до муниципалитетов, и самое главное — выяснить, как создавать задел на будущее, чтобы районы могли претендовать на дополнительные ресурсы из областного бюджета, — сказал Михаил Смирнов. — Мы обсудим, как выбирать объекты для благоустройства, как привести населенные пункты в надлежащий вид, чтобы общественные пространства стали уютнее и привлекательнее".

Главы районов доложили о результатах прошлого года, обозначили проблемные моменты текущего года, обсудили, как происходит развитие коммунальной инфраструктуры на местах и какие пункты программы необходимо дофинансировать.

Председатель областного правительства обратил особое внимание глав на необходимость четкого соблюдения сроков контрактации объектов — до 1 апреля. Кроме того, Михаил Смирнов подчеркнул, что финансы тех главных распорядителей бюджетных средств, которые не уложатся в указанный срок, будут перераспределены в пользу более дисциплинированных.

Он призвал глав муниципальных образований сформировать пакет проектов, реализация которых наиболее важна для жителей. Это могут быть общественные пространства, объекты водоснабжения и водоотведения.

"Главный критерий отбора таких проектов — востребованность, важность для жителей", — сказал первый вице-губернатор.

Высвобождающиеся при перераспределении средства регионального бюджета будут направлены на их реализацию.

Как отметил в своем докладе Виталий Брижань, на предстоящие три года в муниципальных районах запланирован значительный объем работ. Это строительство и ремонт котельных, водоводов и водозаборов, очистных, теплосетей.

Особое внимание в планах на 2025–2027 годы уделено исполнению поручения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о ревизии, капремонте и строительстве водонапорных башен в сельских районах области, которое глава региона дал в ходе одного из оперативных совещаний. Новые объекты водозабора появятся во всех муниципальных районах. Средства на эти цели были своевременно зарезервированы в региональном бюджете и уже доведены до муниципальных образований. Теперь дело за главами территорий: им предстоит завершить конкурсы, определить подрядчиков и контролировать объекты на всех этапах строительства.