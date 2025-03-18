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Облправительство Власть и политика

Стало известно, на что чаще всего жаловались самарцы в 2024 году

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Самарской области опубликовал статистические данные о количестве и характере обращений граждан.

В 2024 г. в правительство Самарской области поступило в полтора раза больше обращений, чем годом ранее — 52932 против 37754.

Большая часть вопросов (33%) касалась сферы экономки, чуть меньше (29%) — жилищно-коммунальной сферы. В тройке самых популярных оказалась также социальная сфера (18% обращений). Жалоб и вопросов, связанных со сферой "Государство, общество, политика" зафиксировано 11%, а 9% пришлось на оборону, безопасность и законность.

Чаще всего с вопросами обращались жители Самары (29709 человек), Тольятти (5903 обращения) и Сызрани (2078). Реже других возникали вопросы у жителей Камышлинского (59), Алексеевского, Шенталинского (по 62 обращения), Исаклинского (64) и Клявлинского (68) районов.

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