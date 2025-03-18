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Облправительство Власть и политика

Глава областного минтранса проверил готовность посадочной площадки для беспилотников

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов проверил ход работ по строительству посадочной площадки для приема, технического обслуживания и выпуска беспилотных воздушных судов на территории индустриального парка "Жигулевская долина-2".

Строительство двух посадочных площадок на территории индустриальных парков "Жигулевская долина-2" в Ставропольском районе и "Преображенка" в Волжском районе в Самарской области ведется в рамках пилотного федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем" национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

На территории площадок будут размещены ангары для хранения и обслуживания беспилотных воздушных судов, здания для размещения внешних пилотов и персонала, системы электрической зарядки и ГСМ, а также перроны и рулежные дорожки.

В настоящее время строительство обоих объектов в заключительной стадии. Завершены основные работы по строительству административных зданий и асфальтированию площадки, начато возведение ангаров для БВС.

"Самарская область — единственный регион, в котором в ближайшее время появятся подобные объекты. Это важная составляющая развития всей беспилотной отрасли. Необходимо обеспечить своевременную передачу объектов для начала их эксплуатации в рамках национального проекта", — подчеркнул Сергей Карпов.

Как сообщал ранее глава региона Вячеслав Федорищев, в Самарской области будет разработан региональный проект по развитию беспилотный авиационных систем. Его цель — вывести Самарскую область на лидирующие позиции по различным направлениям отрасли БАС.

Сейчас в регионе представлены компетенции по всем стадиям жизненного цикла для развития отрасли беспилотной авиации: от производства самих беспилотников до их комплектующих, от генерации идей и НИОКР до использования конечного продукта.

"К 2029 году Самарская область должна стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране, в количестве и качестве", — отметил Вячеслав Федорищев.

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