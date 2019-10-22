В самарской школе старшеклассник избил ногами пятиклассника

В самарской школе № 166 произошел конфликт между учениками, обернувшийся серьезными травмами для одного из них, пишет samara.kp.ru. По информации издания, около двух месяцев назад ученик 10-го класса жестоко избил пятиклассника на перемене.

"Он мне с первого дня практически жаловался, что "старшаки" их задирают. То подножку поставят, то пихнут так, чтобы ребенок упадет — и вроде никто не виноват. Я старалась объяснить, что нужно держаться от взрослых ребят подальше. Но даже не думала, что все может закончиться трагедией", — рассказала "КП" Надежда — мама 12-летнего Данилы.

По словам женщины, в один из учебных дней ей позвонил сын и, плача в трубку, попросил забрать его из школы, потому что его избили. Когда она приехала в школу, Данила сидел за своей партой и закрывал салфеткой нос. У него было сильное кровотечение. "Не нос — картошка, губы сбиты, кончик языка откушен, зубы передние сколоты. Уже синяки под глазами заплывают. А учительница мне спокойно говорит: "мол, все нормально, медсестра сказала перелома нет. Вы ребенка забирайте, но только напишите записку у директора", — вспоминает Надежда.

Женщина забрала ребенка и поехала с ним в травмпункт, а оттуда их направили в больницу им. Середавина, в нейрохирургию. У мальчика оказался сломан нос, также у него диагностировали сотрясение мозга и гематому на затылке.

Как позже рассказал маме Данила, была перемена и пятиклассники играли в коридоре в салки. Рядом стояли десятиклассники и ставили младшим ребятам подножки. Несколько детей упали, в том числе и Данила. В отместку мальчик подошел и ударил одного из старшеклассников, а тот схватил ребенка за шею, швырнул о стену и стал добивать упавшего ногами по лицу и груди. Преподавателя в этот момент рядом не было.

"Данилке дали тампоны ватные, чтобы в нос засунуть, и повели в учительскую. Он ревет, а его расспрашивают, что случилось. Медсестра как-то сделала вывод, что нет перелома. И потом на родительском собрании нами начали говорить, что у нас класс плохой, что дети бегают. А родители начали делиться между собой и выяснилось, что уже всем дети жаловались на старших ребят", — возмущена Надежда.

По ее словам, учителя уточнили, что у них не было телефона мамы ребенка. Хотя сама Надежда в это не верит: ее сын страдает астмой, у него шумы в сердце и недостаток иммунитета. Так что в школе она сразу же оставляла все данные, предупреждала сотрудников об ограничениях ребенка по здоровью.

Другие родители из класса историей возмущены и очень хотят, чтобы виноватых наказали.

В прокуратуре Самарской области факт драки между детьми подтвердили и отметили, что сейчас проводится проверка. Надежда в свою очередь говорит, что обратилась в полицию и ждет документов от врачей о состоянии здоровья сына.

Ситуацию прокомментировали и в департаменте образования Самары. Здесь отметили, что сейчас идет служебная проверка, по ее итогам будут приняты соответствующие решения.