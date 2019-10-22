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ДТП Происшествия

В Тольятти во врезавшейся в столб машине пострадали три человека

ТОЛЬЯТТИ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 октября, около двух часов ночи в Тольятти в столб врезался автомобиль, в котором пострадали три человека, об этом сообщает директор Центра Андрей Дербенев.

Фото: Андрей Дербенев

Сотрудникам МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" на месте происшествия пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом.

"Легковушку буквально "намотало" на световую опору, — сообщает Андрей Дербенев. — Всего пострадало три человека. От сильнейшего удара одного из пассажиров выбросило на проезжую часть, водителя пришлось деблокировать, используя гидравлические кусачки и расширители".

Пострадавшие были госпитализированы городскую больницу. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

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