В Тольятти во врезавшейся в столб машине пострадали три человека

Во вторник, 22 октября, около двух часов ночи в Тольятти в столб врезался автомобиль, в котором пострадали три человека, об этом сообщает директор Центра Андрей Дербенев.
Сотрудникам МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" на месте происшествия пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом.
"Легковушку буквально "намотало" на световую опору, — сообщает Андрей Дербенев. — Всего пострадало три человека. От сильнейшего удара одного из пассажиров выбросило на проезжую часть, водителя пришлось деблокировать, используя гидравлические кусачки и расширители".
Пострадавшие были госпитализированы городскую больницу. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.