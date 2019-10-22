В Тольятти во врезавшейся в столб машине пострадали три человека

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Во вторник, 22 октября, около двух часов ночи в Тольятти в столб врезался автомобиль, в котором пострадали три человека, об этом сообщает директор Центра Андрей Дербенев.

Фото: Андрей Дербенев