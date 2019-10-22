В Самаре женщина на кроссовере сбила пенсионерку с ребенком в коляске

В понедельник, 21 октября, в Самаре в 10:50 на пр. Масленникова 37-летняя женщина на Mazda CX5 нарушила п. 13.1 ПДД РФ (правила проезда перекрестка) и сбила 80-летнюю женщину, которая перевозила детскую коляску с двухлетней девочкой по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход и находившаяся в коляске девочка. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, откуда после оказания помощи они были отпущены домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД.