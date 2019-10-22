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Лицом банка ПСБ стал трехкратный чемпион мира Александр Овечкин

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ объявляет о старте масштабной рекламной кампании. Лицом банка стал титулованный российский хоккеист Александр Овечкин. Разработкой имиджевой коммуникации нового бренда ПСБ занималось рекламное агентство Paradigma, продуктовую рекламу разработали продюсерская компания "ВижуМир" и агентство PinUP Production.

Рекламная коммуникация рассчитана на привлечение широкой аудитории в возрасте +20. Основными каналами продвижения станут ролики на ТВ, радио и наружная реклама, а также digital-каналы.

"Воля - это постоянная работа над собой и стремление к победе. В спорте никто не хочет быть вторым. А первыми становятся самые сильные. Человек с сильной волей в состоянии изменить не только себя, но и окружающий мир. Во время съемок я увидел силу, волю к победе, характер нового банка, на него можно положиться в любой ситуации. Я рад, что принял участие в ключевой рекламной кампании и стал первым лицом нового бренда ПСБ", - заявил Александр Овечкин.

В рамках сотрудничества Александр Овечкин рекламирует линейку продуктов банка - предложения для розничных клиентов, малого и среднего бизнеса, сервис private banking и др. Первыми продуктами, о которых заявит спортивный бренд-амбассадор банка, станут потребительские кредиты и онлайн-кредит для бизнеса "Без бумаг", который предоставляется в максимально короткие сроки, в размере до 3 млн руб. всего по одному документу, загружаемому через Интернет, и без посещения офиса.

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