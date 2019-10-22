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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В новокуйбышевской школе погиб 15-летний ученик

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 октября, в школе №6 Новокуйбышевска скончался 15-летний ученик, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, на перемене школьники играли с резиновым шариком. Один из подростков засунул его себе в рот и стал задыхаться. Спасти ученика не удалось.

Сейчас обстоятельства случившегося изучают правоохранители. По факту случившегося проводится проверка. Официальных сообщений о случившемся пока не поступало.

В официальной группе школы в "Вконтакте" появился комментарий директора Оксаны Кабиной: "Сегодня, 22 октября, в нашей школе 6 г. Новокуйбышевска произошел несчастный случай со смертельным исходом с учеником 8 класса. Мальчик,спрятав во рту воздушный шарик, подавился им и потерял сознание. Медицинскими работниками,находившимися в этот момент в школе, и прибывшей бригадой скорой помощи была незамедлительно оказана экстренная помощь. К несчастью, несмотря на все усилия медиков,спасти мальчика не удалось. Администрация школы приносит искренние соболезнования семье и близким ребенка".

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