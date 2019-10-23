На продажу выставлен многомиллионный долг застройщика поселка "Береза" перед "Фиа-Банком"

В рамках банкротства лишенного лицензии в 2016 г. АО "Фиа-Банк" объявлены торги по продаже прав требований кредитной организации к ряду физических лиц. В том числе, отдельным лотом продаются долги Сергея Кочуры перед "Фиа-Банком" на 240 млн рублей. Причем в документах, опубликованных на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсного управляющего банка, уточняется, что кредитный договор на указанную сумму с Кочурой отсутствует.

Помимо этого еще девятью лотами продаются права требования к 1138 физлицам, задолжавшим банку в общей сложности 671,2 млн рублей.

Аукцион назначен на 3 декабря. В случае, если желающих приобрести лот не появится, он будет выставлен на продажу повторно с дисконтом в 10% — 29 января 2020 года. В дальнейшем лоты могут продаваться путем публичного предложения с постепенным снижением цены с февраля по июнь (по двум лотам — по август) 2020 года. Изначальная стоимость лотов может снизиться к моменту завершения торгов на 15-98,3%. В частности, по долгам Сергея Кочуры перед "Фиа-Банком" предусмотрено снижение первоначальной стоимости максимум на 42,5%.

На застройщика жилого массива "Березовка" возбудили уголовное дело После длительных проверок и нескольких отказов в возбуждении уголовного дела в полиции Автозаводского района Тольятти все же возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве дачного массива "Березовка" в Ставропольском районе Самарской области.

Напомним, Сергей Кочура является собственником 90% ООО "ИК "Недвижимость", которое занималось строительством жилого массива "Березовка" недалеко от Тольятти — рядом с селом Выселки. Компания взяла на себя обязательства по строительству как отдельных таунхаусов, так и многоквартирных домов по программе "Жилье для российской семьи".

Однако после отзыва в апреле 2016 г. лицензии у "Фиа-Банка" выяснилось, что земля под "Березовкой" находится в залоге у банка, а потому на нее был наложен арест. Также выяснилось, что стройка велась без разрешения на строительство.

Вскоре после этого — в сентябре 2016 г. — "ИК "Недвижимость" инициировало собственное банкротство. В январе 2017 г. Арбитражный суд Самарской области признал компанию банкротом, отметив, что, согласно представленным документам, общая сумма долгов перед кредиторами (которые не оспариваются должником) составляет 519,3 млн руб., в то время как стоимость имущества компании оценивается в 219,9 млн рублей.

Летом 2018 г. по ситуации со строительством жилого массива "Березовка" и привлечением на это средств граждан было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".

Тем временем, по данным КАД ВАС, в сентябре 2018 г. "Фиа-Банк" инициировал банкротство Сергея Кочуры, и в июне 2019 г. он был признан несостоятельным.

В завершение отметим, что сам "Фиа-Банк" также в настоящее время находится в процедуре банкротства.

По состоянию на 1 сентября 2019 г. размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17,28 млрд рублей.