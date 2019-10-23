Научно-технический совет РКЦ "Прогресс" одобрил эскизный проект сверхтяжелой ракеты

Научно-технический совет ракетно-космического центра "Прогресс" одобрил результаты разработки эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса и ее составных частей, сообщается на сайте предприятия.

Заседание совета прошло 18 октября. В его работе приняли участие представители Госкорпорации "Роскосмос", АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "РКК "Энергия", АО "НПО автоматики", АО "ЦНИИмаш", АО "НПО "Техномаш", АО "Организация "Агат", ФКП "НИЦ РКП", АО "Российские космические системы".

Главный конструктор "Союза-5" Александр Черевань продемонстрировал разработки и расчеты в части конструкции ракеты-носителя, ее бортовых систем, вариантов сборки и других аспектов. Так, в рамках работ по эскизному проекту был проведен сравнительный анализ основных вариантов создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, обоснованы ее технический облик и основные характеристики, определены этапы и сроки создания РН СТК.

Напомним, Роскосмос поставил задачу уложиться в 1 трлн руб. при разработке сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". Разработкой ракеты займутся РКК "Энергия", самарский РКЦ "Прогресс" и столичный Центр имени М. В. Хруничева.

По плану "Енисей" должен будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Основное назначение ракеты — обеспечить полеты в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.