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Хоккей Спорт

ХК "Лада" на домашнем льду проиграл "СКА-Неве"

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейная "Лада" проиграла "СКА-Неве" - 3:4, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

После предыдущего матча лазарет "Лады" пополнил Михаил Чурляев. В свою очередь, вернулся в состав восстановившийся от травмы его коллега по обороне Никита Кротиков.

В этой игре волжанам противостоял потенциальный лидер конференции — "СКА-Нева" (Санкт-Петербург), который при равенстве очков по дополнительным показателям уступал землякам из "Динамо", но имел при этом две игры в запасе.

Тольяттинцы начали матч активно и на первой же минуте Филипп Толузаков мог открыть счет, но гостей выручил Ярослав Аскаров.

На 8-й минуте Иван Крылов открыл счет дальним броском — 1:0.

Гости до перерыва смогли отыграться: в быстрой контратаке Альберт Конозов поразил дальний угол ворот Александра Скрынника (1:1).

В концовке периода в потасовке выясняли отношения тольяттинец Юрий Назаров и петербуржец Николай Глухов, в результате чего оба получили по 7 минут штрафа.

Второй период остался за гостями: Владислав Цицюра и Василий Подколзин забросили две шайбы в ворота "Лады" — 1:3.

Третий период хозяева начали в большинстве, и, хотя, реализовать его тольяттинцы не смогли, Филипп Толузаков сократил счет — 2:3.

На 46-й минуте Артем Николаев вновь увеличил преимущество гостей до двух шайб.

В середине периода Крылов (вновь дальним броском) оформил дубль — 3:4. После этого тольяттинцы усилили натиск, в концовке заменили Скрынника полевым игроком, но уйти от поражения не смогли.

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