В центре Самары водитель иномарки сбил женщину на переходе

Во вторник, 22 октября, на ул. Венцека Renault Logan сбил 63-летнюю женщину-пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 20:40 58-летний водитель иномарки ехал со стороны ул. Галактионовская в направлении ул. Самарская. В пути он допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть ул. Венцека по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы, ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе областного полицейского Главка уточняют, что по факту происшедшего проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.