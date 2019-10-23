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ДТП Происшествия

В центре Самары водитель иномарки сбил женщину на переходе

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 октября, на ул. Венцека Renault Logan сбил 63-летнюю женщину-пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 20:40 58-летний водитель иномарки ехал со стороны ул. Галактионовская в направлении ул. Самарская. В пути он допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть ул. Венцека по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы, ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе областного полицейского Главка уточняют, что по факту происшедшего проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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