На "Стошке" Lada Largus сбил женщину, переходившую дорогу на красный

Во вторник, 22 октября, в Самаре на Пугачевском тракте под колеса Lada Largus попала 50-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 22:20 51-летний водитель универсала ехал со стороны ул. Бакинская в направлении Саратовского переулка. В пути, напротив дома № 61 по Пугачевскому тракту он допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшую женщину на "скорой" доставили в лечебное учреждение и после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают пешеходов соблюдать правила перехода проезжей части.