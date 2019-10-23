Тольяттинские предприятия повышают производительность труда

В Самарской области с начала года переобучение или повышение квалификации работников предприятий реализуется в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

На сегодняшний день договоры со службой занятости населения на обучение заключили порядка 30 крупных предприятий региона. Среди них и АО "Мотор-Супер", занимающееся производством автокомпонентов. Предприятие заключило договор с центром занятости Тольятти на повышение квалификации 16 работников, которые уже завершили обучение и успешно защитили итоговые проекты.

"Команда, которая обучалась, очень глубоко разобралась в теме, и мне очень понравились те проекты, которые они сделали в итоге, потому что это были реальные результаты. Некоторые из проектов уже реализованы, а некоторые только предстоит внедрить в повседневную деятельность", — рассказала директор "Школы мастеров" Ольга Антипова.

В основе обучения лежат принципы управленческой работы и внедрение на предприятии бережливого производства по принципу 5 С. Главная цель обучения — оптимизация рабочих процессов, сокращение временных затрат на изготовление продукции и минимизация финансовых потерь.

В Самарской области в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда запланировано повышение квалификации 760 работников предприятий. На сегодняшний день заключены договоры с 28 предприятиями на организацию обучения более двух тысяч работников.

"Обучение в рамках нацпроекта направлено на повышение профессионального уровня работников в целях соответствия проводимой на предприятиях оптимизации производственных процессов и внедрению практики бережливого производства. Реализация мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидий в целях возмещения затрат на его осуществление", — пояснила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Проводится как профессиональное обучение (слесарь-ремонтник, глазуровщик, прессовщик, оператор, бронировщик кабелей и др.), так и переподготовка и повышение квалификации в рамках дополнительного профессионального образования (школа эффективного руководителя, внутренний аудитор, обзор инженерных методик, предприятие 8 УПП: управление по целям и KPI и др.).