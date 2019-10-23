16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинские предприятия повышают производительность труда Различия ИП и самозанятых: разбираемся в вариантах регистрации своего дела Льготные налогообложение и отчетность: зачем регистрироваться самозанятым Самарский 3D-художник Илья Дядюра: "Я нигде не учился теории, все только на практике" Как изменился рынок IT-вакансий: ТОП-15 востребованных специальностей

Занятость Экономическая политика

Тольяттинские предприятия повышают производительность труда

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области с начала года переобучение или повышение квалификации работников предприятий реализуется в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

На сегодняшний день договоры со службой занятости населения на обучение заключили порядка 30 крупных предприятий региона. Среди них и АО "Мотор-Супер", занимающееся производством автокомпонентов. Предприятие заключило договор с центром занятости Тольятти на повышение квалификации 16 работников, которые уже завершили обучение и успешно защитили итоговые проекты.

"Команда, которая обучалась, очень глубоко разобралась в теме, и мне очень понравились те проекты, которые они сделали в итоге, потому что это были реальные результаты. Некоторые из проектов уже реализованы, а некоторые только предстоит внедрить в повседневную деятельность", — рассказала директор "Школы мастеров" Ольга Антипова.

В основе обучения лежат принципы управленческой работы и внедрение на предприятии бережливого производства по принципу 5 С. Главная цель обучения — оптимизация рабочих процессов, сокращение временных затрат на изготовление продукции и минимизация финансовых потерь.

В Самарской области в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда запланировано повышение квалификации 760 работников предприятий. На сегодняшний день заключены договоры с 28 предприятиями на организацию обучения более двух тысяч работников.

"Обучение в рамках нацпроекта направлено на повышение профессионального уровня работников в целях соответствия проводимой на предприятиях оптимизации производственных процессов и внедрению практики бережливого производства. Реализация мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидий в целях возмещения затрат на его осуществление", — пояснила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Проводится как профессиональное обучение (слесарь-ремонтник, глазуровщик, прессовщик, оператор, бронировщик кабелей и др.), так и переподготовка и повышение квалификации в рамках дополнительного профессионального образования (школа эффективного руководителя, внутренний аудитор, обзор инженерных методик, предприятие 8 УПП: управление по целям и KPI и др.).

Гид потребителя

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3