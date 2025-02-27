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Занятость Экономическая политика

Авито Работа: Сегодня работодателям необходим обмен практиками, в том числе с конкурентами

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В столице состоялось торжественное открытие Клуба работодателей Москвы — нового профессионального сообщества, реализованного в рамках стратегического партнерства Авито Работы и Московского центра инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего". Встреча объединила более 100 руководителей уровня HR-директоров и генеральных директоров, предоставив им платформу для обмена опытом, обсуждения актуальных вызовов рынка труда и совместного поиска решений в условиях кадрового дефицита.

Открыла мероприятие презентация планов Клуба на 2025 год, в рамках которой Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, и Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, рассказали о ключевых инициативах, запланированных для участников сообщества. Одним из главных принципов Клуба стала ориентация на практические кейсы и HR-решения, которые помогут работодателям эффективно адаптироваться к изменениям рынка труда.

"Московский рынок труда остается одним из наиболее масштабных и диверсифицированных в стране и в мире, он очень динамичный и постоянно требует глубокого анализа и новых решений для поиска и удержания лучших кадров. Клуб работодателей Москвы — уникальная площадка для обмена экспертизой, где ведущие компании города будут совместно искать эффективные ответы на вызовы рынка, обмениваться лучшими практиками в HR и реализации проектов повышения производительности труда. Мы заинтересованы в таких инициативах, потому что нам важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для горожан и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задачи прогнозируемого дефицита кадров. Эффективным решением является реализация коротких программ обучения для взрослых, профориентация для девятиклассников в момент принятия важного решения выбора колледжа", — рассказала Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

"Рынок труда претерпевает значительные изменения: последние несколько лет он находится в состоянии дефицита. В этой ситуации компании, как правило, фокусируют свое внимание на решение проблем "внутри", но пора привлекать и внешние силы. Цель Клуба работодателей — обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. Мы планируем проводить воркшопы, привлекать лидеров индустрии для обсуждения актуальной ситуации на рынке. В дальнейшем планируем расширение клуба, создание комитетов по ключевым отраслям, таким как ретейл, промышленность, транспорт и другие. Как внешний провайдер, мы будем собирать и анализировать актуальные данные по ключевым метрикам, что поможет выработать эффективные методологии подбора кадров", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Также в рамках панельной дискуссии "Москва карьерная: инструменты для успешного найма и удержания сотрудников" ведущие эксперты обсудили тренды рынка труда, вызовы, с которыми сталкиваются компании, и успешные HR-стратегии. Модератором выступила Анастасия Мануйлова, обозреватель издания "Коммерсантъ".

В дискуссии также приняли участие: Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы; Юлия Савкина, директор департамента по подбору персонал в торговой сети Магнит, Павел Ковалев, заместитель начальника московского метрополитена по управлению персоналом; Мария Галан, управляющий партнер холдинга Vasilchuki Restaurant; Алексей Чунтомов, директор по управлению персоналом в ОЭК.

Эксперты обсудили основные тренды в подборе и удержании персонала, влияние демографических факторов и цифровизации на рынок труда, а также новые инструменты привлечения сотрудников. Важной частью дискуссии стало обсуждение потребностей бизнеса в формировании кадрового резерва и развитии HR-стратегий в условиях растущей конкуренции за таланты.

Запуск Клуба работодателей Москвы стал продолжением стратегического партнерства Авито Работы и центра "Профессии будущего", заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Это еще один шаг к развитию кадровой инфраструктуры столицы, где работодатели смогут объединить усилия для повышения качества найма, удержания сотрудников и внедрения передовых HR-практик.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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