С заботой о каждом: как на АВТОВАЗе организованы оздоровление, отдых и лечение работников

На протяжении всей истории АВТОВАЗа на предприятии рассматривали отдых, оздоровление и лечение сотрудников как важный элемент социальной защиты персонала. И сегодня руководство завода не отступает от этого принципа.

Медпомощь гарантирована

Инфраструктуру для отдыха и оздоровления сотрудников как на производственной площадке, так и за ее пределами, на АВТОВАЗе формировали вместе со строительством завода. Тогда на предприятии появились своя поликлиника и здравпункты в производствах, активно возводились собственные базы отдыха в лесной зоне города, на берегах Волги. Конечно, со временем выстроенная система претерпела изменения, но все по-прежнему остается ориентированным на один из главных принципов завода: "Хороший работник — здоровый работник".

Обязательства по оздоровлению и отдыху вазовцев и членов их семей закреплены в коллективном договоре АВТОВАЗа. Этому в документе посвящен целый раздел, который так и называется "Медицинское обслуживание, организация отдыха и санаторно-курортного лечения".

Медицинскую помощь работники завода получают в уже упомянутой поликлинике предприятия, которая получила государственный статус и теперь называется "Тольяттинской больницей № 1 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)". Здесь ежегодно проводятся периодические медицинские осмотры работающих во вредных условиях труда, а также предварительные (при приеме на работу) медицинские осмотры.

К тольяттинской больнице № 1 ФМБА прикреплено около 77 тысяч человек, в том числе около 40 тысяч работников АВТОВАЗа и его дочерних предприятий.

По инициативе профсоюзного комитета совместно с управлением по организации работы с персоналом АВТОВАЗа и тольяттинской больницей № 1 ФМБА на производственной площадке восстановлена работа трех физиотерапевтических кабинетов и пяти здравпунктов. В настоящее время на промплощадке автозавода работают 22 здравпункта, на базе которых ежемесячно проходят выездные приемы врачей узких специальностей.

Для увеличения перечня услуг в области обеспечения качественной медицинской помощью для вазовцев и их коллег из дочерних предприятий действует система добровольного медицинского страхования. За минувшие пять лет по его программам на АВТОВАЗе заключено более 21,3 тысячи договоров. При этом часть стоимости каждого из выданных полисов ДМС оплачивает завод.

На курорт — всей семьей

Управлением санаториями и турбазами АВТОВАЗа на территории Самарской области занимается дочерняя компания завода — ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ" (СКБ).

Объекты СКБ — одни из самых любимых мест отдыха вазовцев и членов их семей: только в прошлом году здесь побывали 13 717 человек, в том числе 3 346 детей.

Однако география отдыха и санаторно-курортного лечения работников АВТОВАЗа не ограничивается 63 регионом и весьма обширна.

Самыми популярными у заводчан являются санатории ОАО "Ульяновсккурорт", Кавказских Минеральных вод, пансионаты Черноморского побережья, а также санаторий "Якты-Куль" в Башкортостане. Для отдыха своих работников АВТОВАЗ закупает путевки и заключает соглашения с курортными и гостевыми комплексами в Новороссийске, Анапе, Феодосии, Евпатории. При этом вазовцы оплачивают лишь часть стоимости путевки. Так, например, за курс пребывания в санатории-профилактории "Алые паруса" в Евпатории работник платит лишь 10 процентов от цены путевки, за санатории в других городах — 15 процентов, за отдых на местных базах и пансионатах России — по 25 процентов. На тех же условиях заводчане приобретают путевки и для своих несовершеннолетних детей.

За прошедшие пять лет на финансирование таких оздоровительных мероприятий АВТОВАЗ потратил без малого один миллиард рублей, из них в 2024 году — 286 миллионов рублей. Как и прежде, соотношение количества отдыхавших по путевкам и общего числа работников составило один к пяти, что предусмотрено коллективным договором завода.

Обязательство колдоговора по соотношению количества путевок и работников будет соблюдаться и впредь. Об этом сообщил вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко, выступая на прошедшей в сентябре 2024 года конференции трудового коллектива.

Финансирование аналогичной программы на 2025 год увеличено по сравнению с прошлым на 33,5%. Это позволит не только покрыть все издержки, связанные с ростом стоимости услуг отдыха и оздоровления, но и закупить более 8 тысяч путевок, что примерно на 600 штук больше, чем в 2024 году.

Быстрее, сильнее, выше

АВТОВАЗ уже более полувека ежегодно проводит спартакиаду среди своих подразделений и дочерних обществ по 25-ти видам спорта. Ну, а для тех заводчан, кто выбирает спорт и физкультуру не ради достижений, а для души в спортивном комплексе "LADA-парк" организован прокат спортинвентаря. В начале 2025 года здесь расширен перечень предоставляемых услуг — впервые начал работать сезонный каток и прокат коньков.

АВТОВАЗ регулярно занимает лидирующие места во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы среди предприятий Самарской области. Команда предприятия постоянно оказывается на первых местах и на Спартакиаде трудовых коллективов Тольятти. В 2023 году завод впервые принял участие в Национальной премии в области развития корпоративного спорта и был признан ее лауреатом.