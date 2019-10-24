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ДТП Происшествия

Самарец на фуре, запутавшийся в схеме движения, устроил погром в центре Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Приморские полицейские спустя почти неделю поисков обнаружили нарушителя, который устроил погром в центре Владивостока: водитель фуры оказался жителем Самарской области, пишет dv.kp.ru.

Мужчина не смог разобраться в схеме движения, выехал на встречную полосу и снес металлические столбики, после чего скрылся, испугавшись ответственности.

36-летний житель Самарской области приехал во Владивосток, чтобы разгрузить товар. На обратном пути дальнобойщик выехал на одностороннее движение на Алеутской, а, когда понял ошибку, решил развернуться. Но крупногабаритному транспорту не удалось совершить маневр без последствий.

Ущерб от действий водителя по предварительным данным составил около 85 тысяч рублей. Испугавшись ответственности, мужчина поспешил уехать.

По сообщению пресс-службы приморского УМВД, в отношении водителя составлены административные материалы, которые уже переданы в суд.

Гид потребителя

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