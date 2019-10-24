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ДТП Происшествия

В Алексеевском районе погиб водитель опрокинувшейся в кювет легковушки

АЛЕКСЕЕВКА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 23 октября, в 19:30 в Алексеевском районе 57-летний водитель Renault Sandero на 118 км трассы "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал" (старое направление)" не справился с рулевым управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии водитель скончался до приезда бригады "скорой помощи".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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