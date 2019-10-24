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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель иномарки сбил на переходе пенсионерку

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 23 октября, в 22:25 в Тольятти 40-летний водитель Mazda CX5 на ул. 40 лет Победы сбил на пешеходном переходе пенсионерку, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 51 "в" по ул. 40 лет Победы женщина переходила проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующими дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2., где светофор горел желтым мигающим сигналом.

В результате ДТП пешеход получила повреждение ноги и ей было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть максимально внимательными при проезде пешеходных переходов.

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