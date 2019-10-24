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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Сервисная выручка Tele2 в салонах связи Приволжья увеличилась на треть

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 в третьем квартале увеличила объем продаж дополнительных неоператорских сервисов в розничной сети Tele2 Приволжья. Наиболее востребованными среди посетителей салонов связи стали услуги по страхованию и кредитованию, денежные переводы и пополнение банковских карт.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 фиксирует рост востребованности неоператорских сервисов в розничной сети Приволжья. Так, в третьем квартале объем продаж финансовых сервисов на территории Приволжья вырос более чем в три раза в сравнении с первым кварталом 2019 года.

Посетителям салонов связи Tele2 помимо профильных товаров и услуг доступны и другие неоператорские сервисы — такие, как страхование, пополнение банковских карт, погашение кредитов, денежные переводы по России и за границу, покупка лотерейных билетов "Столото" и другие. В фирменной рознице оператора также можно настроить устройство с помощью сервисов Яндекс, установить антивирусную защиту устройства ESET, приобрести пакеты доступа к онлайн-кинотеатрам IVI, Okko или Wink и оформить карту рассрочки "Совесть".

В третьем квартале оператор фиксирует значительный рост популярности денежных переводов по России, оборот средств по этой услуге вырос в два раза в сравнении с первым кварталом 2019 года. Чаще посетители салонов стали совершать платежи по кредитам, общая сумма средств также увеличилась в два раза. Общий оборот средств с июля по сентябрь по неоператорским сервисам увеличился в три раза, а выручка — на 30% в сравнении с первыми тремя месяца с начала года.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Розничная сеть Tele2 трансформируется вместе с потребностями абонентов и посетителей. Поэтому салон связи сегодня — это не только точка подключения, продаж устройств и обслуживания. Это место, где можно получить широкий перечень дополнительных услуг: от страхования и кредитования до приобретения доступа к популярным онлайн-сервисам. Рост популярности неоператорских сервисов и оборот средств по ним показывает правильность выбранной нами стратегии развития фирменной розницы. Уже сейчас все основные и популярные услуги клиенты могут получить во всех наших салонах".

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