Мельницу на ул. Засекина могут превратить в креативное пространство

В Самаре на публичные слушания вынесен проект по изменению зонирования двух земельных участков на ул. Григория Засекина общей площадью 7,24 тыс. кв. метров. Предлагается перевести эти земельные участки, находящиеся рядом с бывшим заводом клапанов, из зоны предприятий и складов V–IV классов вредности (ПК-1) в общественно-деловую зону городского значения (Ц-2).

Слушания по этому и ряду других проектов внесения изменений в Правила застройки и землепользования Самары будут проходить со 2 ноября по 5 декабря текущего года. Собрание участников слушаний запланировано на 2 декабря.

Для чего именно планируется осуществить смену зонирования, в документах не уточняется. На этих земельных участках в настоящее время находится "Мукомольная мельница Соколова", а также магазин по продаже катеров, яхт и лодок.

Как отметил в беседе с Волга Ньюс генеральный директор консалтинговой компании REC Никита Петухов, собственники этого участка вполне определенны и известны ему. Правда, назвать их имена он отказался.

"Они хотят, насколько мне известно перевести площадку из промышленной зоны в общественно-деловую, реконструировать объект и начать сдавать его в аренду. Было несколько проектов по реконструкции этой территории, и один из них — наш. Суть его в создании на этой площадке большого креативного пространства по типу дизайн-завода Flacon в Москве. Такой вариант, на мой взгляд, все еще актуален, и если новые инвесторы или старые собственники захотят к нему вернуться, то его вполне можно реализовать", — подытожил Никита Петухов.