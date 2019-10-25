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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС одержал победу над "СКА-Нева"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский клуб ЦСК ВВС в четверг, 24 октября, одержал победу над питерским клубом "СКА-Нева" в регулярном сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), пишет citytraffic.ru.

Самарцы бодро начали сезон, но допустили серию из шести поражений подряд, что отбросило "летчиков" от зоны плей-офф.

После матча со "СКА-Нева" можно говорить, что ЦСК ВВС начинает новую серию, на этот раз победную. Успех в матче с армейцами стал для самарцев третьим подряд.

"СКА-Нева" приехал в Самару после победного матча с "Ладой", в котором зрелищной дракой отметились питерский защитник Николай Глухов и тольяттинский нападающий Юрий Назаров.

В регулярном сезоне команда из Санкт-Петербурга идет в тройке лучших, в то время как ЦСК ВВС даже не попадает в топ-20. Тем не менее, ЦСК ВВС победил со счетом 4:2. Шайбы у самарцев забрасывали Артем Голубович, Сергей Скворцов, Александр Степаненко и Евгений Колычев.

Следующий матч ЦСК ВВС проведет в субботу, 26 октября, встретившись еще с одним санкт-петербургским клубом — "Динамо".

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