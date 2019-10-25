В Кинельском районе водитель иномарки сбила насмерть женщину на переходе

В пятницу, 25 октября, на 30 км трассы "Самара - Бугуруслан" 33-летняя водитель Hyundai Solaris в 6:20 сбила 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу, без световозвращающих элементов на одежде., об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда врачей "скорой".
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают водителей быть максимально внимательными при проезде пешеходных переходов.