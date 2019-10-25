В Кинельском районе водитель иномарки сбила насмерть женщину на переходе

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В пятницу, 25 октября, на 30 км трассы "Самара - Бугуруслан" 33-летняя водитель Hyundai Solaris в 6:20 сбила 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу, без световозвращающих элементов на одежде., об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.