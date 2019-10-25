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Пожары Происшествия

При пожаре в квартире на ул. Промышленности в Самаре пострадали две женщины

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 октября, в 23:12 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в квартире на ул. Промышленности, 281 в Советском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого ставила 20 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 24 человека, которые, используя семь машин, полностью ликвидировали пожар в 23:39.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что при пожаре пострадали две женщины, а при тушении из здания были эвакуированы пять человек.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

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