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В Самарской области разыскивают жительницу Обшаровки, страдающую потерей памяти

ПРИВОЛЖЬЕ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отделом МВД России по Приволжскому району разыскивается 72-летняя жительница с. Обшаровка, которая 24 октября около 10:30 вышла с территории кладбища в пос. Золотая Гора и до настоящего времени не вернулась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На вид пропавшей женщине 70 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы средней длины, темные, с проседью. Она страдает старческим склерозом, говорит медленно, речь невнятная. Была одета в болоньевую куртку серого цвета, платье черного цвета, туфли черного цвета, платок темного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении гражданки Аникиной Г.В., просьба сообщить в ОМВД России по Приволжскому району по тел. (884647) 9-14-84, (884647) 9-19-36, (884647) 9-13-73 либо 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России".

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