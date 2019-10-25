В Самарской области разыскивают жительницу Обшаровки, страдающую потерей памяти

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Отделом МВД России по Приволжскому району разыскивается 72-летняя жительница с. Обшаровка, которая 24 октября около 10:30 вышла с территории кладбища в пос. Золотая Гора и до настоящего времени не вернулась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области