Чрезвычайные службы Самары выезжали проверять подозрительную сумку в сквер им. Мичурина

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В пятницу, 25 октября, примерно в 18:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительной сумки в сквере им. Мичурина, что у пересечения одноименной улицы и ул. Полевая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.