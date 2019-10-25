Чрезвычайные службы Самары выезжали проверять подозрительную сумку в сквер им. Мичурина

В пятницу, 25 октября, примерно в 18:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительной сумки в сквере им. Мичурина, что у пересечения одноименной улицы и ул. Полевая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Для проверки подозрительной сумки к скверу сразу отправились полицейские и представители чрезвычайных служб, которые должны выезжать в таких случаях.
Как сообщили в областной полиции, при проверке сумка оказалась пустой и опасности для людей не представляла, в связи с чем экстренные службы разъехались по своим подразделениям.