В Самаре в ДТП на ул. Шоссейной пострадала шестилетняя девочка

В субботу, 26 октября, в Самаре на ул. Шоссейной столкнулись Volkswagen Polo и Lexus, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 11:00 Volkswagen под управлением 42-летнего мужчины ехал по ул. Шоссейной в направлении ул. Казачьей. В пути, в районе дома № 69 перед поворотом влево он не занял крайне левое положении на проезжей части в результате чего столкнулся с автомобилем Lexus, под управлением 25-летнего водителя, который ехал в попутном направлении слева.

В результате происшедшего пострадала шестилетняя пассажирка Volkswagen Polo, находившаяся в детском сидении — бустер. На "скорой" ее доставили в лечебное учреждение и после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.