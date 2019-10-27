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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП на ул. Шоссейной пострадала шестилетняя девочка

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, в Самаре на ул. Шоссейной столкнулись Volkswagen Polo и Lexus, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 11:00 Volkswagen под управлением 42-летнего мужчины ехал по ул. Шоссейной в направлении ул. Казачьей. В пути, в районе дома № 69 перед поворотом влево  он не занял крайне левое положении на проезжей части в результате чего столкнулся с автомобилем Lexus, под управлением 25-летнего водителя, который ехал в попутном направлении слева.

В результате происшедшего пострадала шестилетняя пассажирка Volkswagen Polo, находившаяся в детском сидении — бустер. На "скорой" ее доставили в лечебное учреждение и после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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