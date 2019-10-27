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ДТП Происшествия

В Самаре тяжело пострадала женщина, попавшая под машину на ул. Ташкентская

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, в Самаре под колеса автомобиля на ул. Ташкентской попала 47-летняя женщина, переходившая проезжую часть в неположенном месте, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, ДТп произошло в 17:50 напротив дома №248 "б" по ул. Ташкентской, когда автомобиль Toyota Rav4 ехал со стороны ул. Тополей в направлении ул. Солнечной.

В результате происшедшего пешеход получила травмы. В тяжелом состоянии ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают пешеходов переходить проезжую часть по пешеходным переходам.

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