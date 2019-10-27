В Волжском районе покатившийся автомобиль сбил на обочине водителя и его сына

В субботу, 26 октября, в Волжском районе водитель автомобиля Lada Kalina и его 16-летний сын пострадали в результате наезда на них их же автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным стражей порядка, в 2 км от с. Нур водитель отечественной легковушки оставил машину на дороге, не приняв меры к исключению возможности ее самопроизвольного движения. Вместе со своим сыном он спустился в кювет на обочине, а машина покатилась и сбила их обоих.

В результате ДТП подросток получил травму головы, а его отец-водитель травму ноги. Они были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают автомобилистов соблюдать правила эксплуатации транспортных средств.