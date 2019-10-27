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ДТП Происшествия

В Самаре молодой водитель, спровоцировавший ДТП с четырьмя машинами, отказался от освидетельствования на опьянение

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, в Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 00:35 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 ехал по ул. Победы в направлении ул. Калинина. В пути, напротив дома №95 по ул. Победы он не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди Mitsubishi Lancer с московскими номерами (177 регион) под управлением 23-летнего водителя и столкнулся с ним. От удара Mitsubishi отбросило на автомобиль такой же марки, припаркованный справа, а тот врезался в стоявший впереди Lada XRay.

В результате ДТП телесные повреждения получила 22-летняя пассажирка московского автомобиля. С места ДТП ее доставили на "скорой" в больницу и отпустили после оказания помощи домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что 22-летний водитель ВАЗ-21102, получивший права год назад и уже три раза привлекавшийся к административной ответственности, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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