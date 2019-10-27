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Хозяйство "Родина" планирует увеличить посевные площади

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Родина" — хозяйство, уверенно стоящее на ногах. Около 900 га земли на севере Шенталинского района, из которых 806 га под пашней. Специализация — зерновые культуры, костер. Здесь получают хорошие урожаи, платят "белую" зарплату и планируют расширяться.

Фото: Климова Екатерина

В своем современном виде ООО "Родина" существует с февраля 2007 года. Как рассказал директор хозяйства Николай Иванов, создавали на базе СПК "Родина", у которого было долгов на 8 млн рублей. Как раз тогда практика реструктуризации долга для агропредприятий была свернута, СПК оказался в процедуре банкротства, и его выкупили. Тогда Николай Николаевич даже дом заложил.

Сейчас у хозяйства в аренде около 900 га земли, и в 2020 году планируют расширить площадь угодий еще на 150 га. У "Родины" 24 единицы техники — все, что необходимо. Есть собственная мастерская для ее ремонта, навес для хранения.

Выращивают ячмень, овес — из года в год зерно сдают 1-м и 2-м классом, а также озимую пшеницу. В этом году уборочную завершили в срок — у хозяйства три комбайна, последнее приобретение было в декабре 2018-го, когда купили ростсельмашевский "Вектор".

Оформили на новую технику субсидию, но получить ее пока не удалось из-за того, что была отозвана предыдущая субсидия, за приобретенную ранее сеялку Amazone. Субсидию выдают с условием, что урожайность будет только расти, но в прошлом году была засуха, а в этом — дожди, и урожайность упала, поэтому субсидию частично затребовали назад.

"Так нельзя, мы ведь сделали все, что возможно. Amazone — отличная сеялка, но ведь она только сеет и управлять погодными условиями не умеет! А в этом году даже убрать урожай сложно, с 1 по 18 августа — сплошные дожди, да и весной яровые сеяли поздно из-за дождей", — огорчается Николай Иванов.

В целом по 2019 году в ООО "Родина" урожайность озимой пшеницы составила 29 ц/га, есть поля, где собрали больше — 35 ц/га.

Для сравнения, в 2018 году она доходила до 41 ц/га, а 2017 год был еще лучше. В 2014 году построили ангар-зерносклад, в 2019-м — еще один. Стройматериалы закупали в зиму, когда цена на них ниже. Думают построить еще один зерносклад, приобрести еще один "Вектор", отремонтировать фермы, заасфальтировать дорогу.

"Есть и такие хранилища, что от прадедов остались — там тоже храним! — шутит Николай Иванов и уже серьезно продолжает: — Земля — она всегда прокормит. В наших условиях нужно сеять больше озимых. Сроки уборки у них более ранние, и шансы на высокие урожаи повышаются".

Директору ООО "Родина" удается развивать хозяйство без грантовой поддержки и без кредитного "плеча" — все только за собственные средства. Так надежнее. Коллектив проверенный. Постоянно работают 12 человек — свои, из сел Старое Афонькино и Салейкино. В уборочную страду численность повышается до 20. В числе лучших — механизаторы Валерий Мульдияров, Олег Федотов, Евгений Журавлев, Геннадий Сидулин, Владимир Портнов. А вообще-то в хозяйстве все работники — люди опытные, лишних пояснений им не нужно и доверие полное.

Для Старого Афонькино "Родина" — главная опора, и это неудивительно: было время, Николай Иванов возглавлял это сельское поселение. Хозяйство помогает стройматериалами местной школе, здание которой удивляет оригинальной архитектурой и ухоженностью. Предоставляет сельчанам технику, помогает в трудную минуту. Надежные люди, надежное хозяйство.

"Земля — она всегда прокормит, — убежден Николай Иванов. — Надо только работать честно и с погодой "угадать", чтобы влаги хватило весной и не залило во время уборочной. И ставку все-таки лучше делать на озимые культуры. А чтобы развиваться, нам необходима своевременная финансовая поддержка и стабильные цены на зерно. Без этого трудно рассчитывать на планомерный рост".

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