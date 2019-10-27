Шенталинская "Слобода" знает, как строить работу в зоне рискованного земледелия

Не шокирует хозяйство ни урожайностью, ни амбициями, но у него определенно есть чему поучиться. Например, умению гнуть свою линию вопреки окружающей нестабильности.

Васильевка незаметна на карте, да и в реальности не изобилует достопримечательностями. Работающее здесь сельскохозяйственное предприятие "Слобода", казалось бы, тоже обычное — люди спокойно и уверенно делают свою работу, с каждым годом осваивая все новые поля. Вот только нужно знать Шенталинский район с его климатическими рисками и иметь в виду — спокойствие в этих краях доступно только профессионалам.

"Мы начинали в 2013 году на месте обанкротившегося хозяйства "Звезда", — рассказывает директор Валентин Астафьев. — Обработали 600 га, потом на следующий год взяли еще 900. С каждым годом наращивали клин обрабатываемой земли, примерно по тысяче гектаров в год. Сейчас у нас их под семь тысяч". Свободных территорий в районе хватает, но берутся за них только смелые. Начинать на этих полях всегда приходится с нуля. Состояние подчас такое, что местами уже не бурьян, а целые леса выросли. Но "Слобода" стабильно расширяется. "Поскольку я всю жизнь в сельском хозяйстве, то почему-то никогда не сомневался, что все у нас будет получаться", — говорит директор.

Ферма высевает озимую и яровую пшеницу, овес, вик-овес, гречиху, ячмень и подсолнечник. Климат, при котором хаотически чередуются дожди и засухи, не оставляет пространства для экспериментов. Урожай в 19 центнеров с гектара — нормальный результат для этих мест.

Однако в этом году Астафьев все-таки решил пойти на риск. Он отвел 700 га под озимую и 650 под яровую пшеницу, 1200 га засеял ячменем, а на подсолнечник выделил целых 2000 га. Уборка шла полным ходом, даже складские помещения под семечку закончились, но тут зарядили осенние дожди… Остатки подсолнечника на полях теперь уже начали портиться, а все к ним не подобраться. Придется работать круглосуточно, как только погода позволит. Благо для этого у "Слободы" есть новые, приобретенные в лизинг комбайны.

В этом году провели анализ почвы. Нынче это одно из условий для получения субсидий, а для хозяйства еще и повод подобрать более эффективные удобрения. Впрочем, опытным путем на ферме выяснили, что новомодные методы обработки почвы здесь тоже неуместны. Старый добрый плуг надежнее, да еще помогает не портить растения гербицидами. Пшеницу с фермы сдают обычно в приемный пункт в Безенчуке. Астафьев утверждает, что там можно рассчитывать на адекватную оценку показателей зерна.

Помимо климата настоящая напасть в Васильевке — кабаны. В этом году Астафьев решил на пробу посеять кукурузу на зерно, отвел под нее 40 га. Практически подчистую все съели животные, да еще изрядно подпортили зерновые. И сражаться с кабанами практически невозможно.

В "Слободе" работают 65 человек, и заняты они круглый год. "Стараюсь давать людям работу, чтобы мужики не смотрели "на сторону", — улыбается Валентин Астафьев. — Бывает, они переключаются на несколько дней на животноводство, на ремонтные работы, но на биржу вставать не приходится".

Чтобы в небольшой деревне жилось веселее, хозяйство посильно разнообразит досуг — поощряет спортивные состязания, планирует покупку бильярдного стола в клуб. Могут рассчитывать сотрудники и на качественное бесплатное питание. У "Слободы" сейчас на откорме 250 бычков, так что мясо свое. Но животноводство — сопутствующая деятельность. Мясо с фермы, конечно, отправляется в лавки по всему району, значительная часть денег от продажи мяса уходит на заработную плату работникам хозяйства. Поскольку в работе в маленькой деревне на краю губернии мало мотивирующих факторов, Астафьев старается использовать любой шанс, чтобы сделать труд чуть более приятным.

Помогает достойно работать не только правильный настрой внутри коллектива, но и фермерская взаимовыручка с другими хозяйствами. В Шенталинском районе один просчет может утянуть предприятие на дно, так что здесь принято прикрывать друг друга в сложные моменты.

Валентин Астафьев, директор ООО "Слобода":

— Особенность нашего хозяйства — это отношения внутри коллектива. Многие фермеры-руководители любят повышать голос. Думают, обязательно нужно накричать, чтобы люди работали. Я такого не допускаю. Бывает, изредка вспылишь, но в целом мы обращаемся друг к другу с уважением, поддерживаем приятельские отношения. В конце концов, многие вместе начинали, а текучесть кадров у нас минимальная.