ООО НПП "АгроСфера" поставляет удобрения и средства защиты растений

В Шенталинском районе ООО НПП "АгроСфера" работает два года, однако местные аграрии уже поняли: это серьезный и надежный партнер. Чтобы детально изучить особенности климата и почв, самарская компания — известный поставщик химических средств, удобрений и семенного материала, придя в район, занялась выращиванием зерновых, маслосемян и льна на экспериментальных полях.

Комплексные решения

"АгроСферу" хорошо знают в Самарской области и соседних регионах, прежде всего, как поставщика различных видов агрохимии. Как рассказал генеральный директор ООО НПП "АгроСфера" Николай Просандеев, прежде всего, это средства защиты растений (СЗР) Кирово-Чепецкой химической компании — препараты высокого качества, которые хорошо себя зарекомендовали в Самарской области.

В то же время, по желанию клиента, "АгроСфера" поставляет широкую линейку препаратов для питания растений ведущих зарубежных брендов. Это вещества направленного действия — в основном, биологические препараты испанского производства компании Atlantica Agricola Natural. Линейка удобрений для основного внесения представлена норвежским производителем Yara, израильским ICL.

Кроме средств защиты растений, удобрений и препаратов для питания "АгроСфера" поставляет семена гибридов подсолнечника молдавского производителя НИЦ AMG Agroselect. Селекционеры компании продолжают развивать линейку продукции за счет собственных родительских линий, ежегодно испытывая порядка тысячи комбинаций.

Однако сегодня быть просто поставщиком современных средств агрохимии и семян, даже известным, уже недостаточно, считает Николай Просандеев. Сельхозтоваропроизводителям важно знать, какие элементы питания и в каком количестве содержатся в почве, чтобы корректно рассчитать нормы внесения минеральных удобрений на запланированную урожайность. Не менее важно понимать, что происходит с растением во время вегетации. Для развития диалога "фермер — растение" несколько лет назад было создано ООО "Агрономическая лаборатория".

Спектр услуг пополнился многофункциональной диагностикой культур "по листу", выявлением заболеваний, которыми заражен семенной материал или которые могут появиться в период вегетации, детальным анализом почв по 14 микро- и макроэлементам.

Появился и такой вид услуг, как агрономическое сопровождение. Это и консультации, и практическая помощь по выдерживанию всех заданных технологических параметров по выращиваемым культурам — например, специалисты "АгроСферы" помогают настроить протравочные машины, отрегулировать сеялки на норму и глубину высева.

Изучать на месте

Сегодня в ООО НПП "АгроСфера" сделали еще один важный шаг в повышении качества услуг, и, в первую очередь, это увидели аграрии Шенталинского района. Два года назад компания начала сама выращивать яровую и озимую пшеницу, ячмень, горох, подсолнечник на маслосемена. Как рассказал директор экспертно-агрономической службы ООО НПП "АгроСфера" в Шенталинском районе Сергей Фадеев, в 2018 году площадь посевов составляла около 1 тыс. га, в 2019-м — 2 тыс. га озимых зерновых, 215 га твердой яровой пшеницы, 220 га ячменя, 110 га гороха, 240 га льна и 340 га подсолнечника.

Все удобрения, средства химической защиты, а также сорта культур теперь проходят своеобразную "обкатку" на опытных полях непосредственно в районе, в местных почвенных и климатических условиях. Рекомендации специалистов "АгроСферы" подкрепляются конкретными результатами, достигнутыми самой компанией, которые можно продемонстрировать заказчикам агрохимии.

Например, озимые, посеянные в Шенталинском районе в 2018 году, оказались в очень сложных условиях, были подвержены выпреванию. В северных районах Самарской области, в соседнем Татарстане хозяйства вынуждены были весной 2019 года пересеять озимые — мероприятие очень затратное с учетом цен на семена и топливо. В то же время, как рассказал Сергей Фадеев, благодаря грамотному применению агрохимических средств "АгроСфера" на своих полях обошлась без пересева, получив неплохой урожай в 29 ц/га.

Сергей Фадеев подчеркнул, что "АгроСфера" применяет не только самые современные средства подкормки и защиты растений, но и лучшие технологии их внесения. В парке компании шесть универсальных разбрасывателей удобрений и агрохимических средств на пневматиках низкого давления "Туман-1", два более совершенных разбрасывателя "Туман-2" и три "Рубина".

Эта оригинальная техника разработана и выпускается в Самаре, она доступна и отлично показывает себя на полях по всей России. Соответственно, "АгроСфера" предоставляет услуги по внесению удобрений и СЗР этими машинами.

В 2019 году у ООО НПП "АгроСфера" в Шенталинском районе было 3125 га посевов, на 2020 год планируется увеличить посевные площади. Появятся на ее экспериментальных полях и новые зерновые, зернобобовые и крупяные культуры. А это значит, что сельхозтоваропроизводителям будут предложены более качественные услуги, гарантирующие хороший урожай.

Сергей Фадеев, директор экспертно-агрономической службы ООО НПП "АгроСфера":

— Выращивание зерновых и масличных культур на экспериментальных полях Шенталинского района дает нам возможность детально изучить местные почвенные и климатические условия. Это помогает выработать четкие, подтвержденные экспериментом рекомендации для аграриев северных районов Самарской области, юга Татарстана и северо-запада Оренбургской области.

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