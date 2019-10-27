Прогрессивные агротехнологии позволяют сельхозпредприятию "Колос" добиваться высокого плодородия почвы

Расположенные близ деревень Артюшкино и Костюнькино земли сельхозпредприятия "Колос" занимают площадь 1550 га. Здесь выращивают ячмень и пшеницу, гречиху и лен, горох и подсолнечник.

На протяжении 16 лет хозяйством руководит уроженец здешних мест Олег Григорьев, а с недавних пор к сельскому хозяйству приобщились и его сыновья. Как отмечает глава хозяйства, за годы работы в отрасли он не видел ни одного похожего друг на друга агросезона — каждый год имеет свою погодную специфику: "В этом году не повезло с озимыми. В осенний сев была засуха, семена долго пролежали в сухой почве и еле взошли. Урожай получился слабым, всего 12 ц/га, такого у нас не было никогда".

Сейчас из-за дождей неубранными стоят подсолнечник и лен. Если верить синоптикам, в ноябре будет погодное окно, и хозяйство справится с уборкой за неделю. "Колос" активно экспериментирует с культурами и агротехнологиями. Сегодня на половине полей хозяйства применяется технология "ноу-тилл", предполагающая нулевую обработку почвы.

"За 9 лет набито много шишек, — признается глава хозяйства, — но мы научились получать хороший урожай без вспашки. Здесь важен севооборот и чередование культур, надо быть хорошим агрономом и экономистом, иметь особое чутье и строго соблюдать технологию выращивания".

Но, пожалуй, самым важным преимуществом "ноу-тилл" является предупреждение эрозии почвы, благодаря чему сохраняется драгоценный черноземный слой. В полях предприятия "Колос" пахнет землей — это запах плодородия. А если копнуть, увидишь дождевых червей — признак здоровой почвы. Содержание гумуса растет, сейчас в хозяйстве оно составляет порядка 7% — это очень высокий показатель.

В хозяйстве пристально следят за состоянием машинно-тракторного парка, практически каждый год закупается новая техника. Сегодня предприятию нужен трактор 5-го тягового класса и к нему высокопроизводительная широкозахватная сеялка для прямого посева, а также два комбайна. По мнению главы хозяйства, механизмы поддержки приобретения сельхозтехники на законодательном уровне нужно сделать более удобными для аграриев. Например, технику в лизинг давать не на три года, а на пять-семь лет с отсрочкой платежа и оплатой в конце года. Кроме того, нужно вернуть государственное регулирование ценообразования на продукцию сельхозпредприятий, убежден аграрий — опираясь на "твердые" цены, экономика хозяйств будет более предсказуемой.

В Шенталинском районе налажено тесное взаимодействие аграриев с местными властями, которые с большим вниманием относятся к людям земли. Например, "Колос" помогает сельскому поселению в расчистке дорог и поддержании в рабочем состоянии прудов для водозабора. Два сына Олега Григорьева по окончании вузов активно включились в работу на земле: "Я с ранних лет хотел выращивать хлеб. Здесь работал мой отец, теперь приобщились и сыновья. Мы занимаемся сельским хозяйством в родной деревне и очень любим свою землю, поэтому она у нас такая плодородная".