При столкновении легковушки с прицепом трактора в Борском районе пострадали двое подростков

В субботу, 26 октября, в 21:01 в Борском районе 20-летний водитель ВАЗ-21144 по трассе "Долматовка-Комсомольский-Петровка-Языкво" столкнулся с прицепом трактора, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 19 и 20 км трассы водитель не выбрал безопасную скорость, не обеспечил дистанцию до движущегося впереди трактора МТЗ-82 с самоотвальным прицепом 2 ПТС-4, под управлением 31-летнего водителя без прав, и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали два 17-летних пассажира автомобиля ВАЗ-21144, которые были доставлены в лечебное учреждение и госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.