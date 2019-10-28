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ДТП Происшествия

При столкновении легковушки с прицепом трактора в Борском районе пострадали двое подростков

БОРСКОЕ. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, в 21:01 в Борском районе 20-летний водитель ВАЗ-21144 по трассе "Долматовка-Комсомольский-Петровка-Языкво" столкнулся с прицепом трактора, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 19 и 20 км трассы водитель не выбрал безопасную скорость, не обеспечил дистанцию до движущегося впереди трактора МТЗ-82 с самоотвальным прицепом 2 ПТС-4, под управлением 31-летнего водителя без прав, и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали два 17-летних пассажира автомобиля ВАЗ-21144, которые были доставлены в лечебное учреждение и госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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