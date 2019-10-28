16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вошла в первую тридцатку регионов по уровню безработицы Тольяттинские предприятия повышают производительность труда Различия ИП и самозанятых: разбираемся в вариантах регистрации своего дела Льготные налогообложение и отчетность: зачем регистрироваться самозанятым Самарский 3D-художник Илья Дядюра: "Я нигде не учился теории, все только на практике"

Занятость Экономическая политика

Самарская область вошла в первую тридцатку регионов по уровню безработицы

МОСКВА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область заняла 26 место в рейтинге регионов РФ по уровню безработицы в июне-августе 2019 года. Соответствующее исследование, подготовленное с использованием данных Росстата, опубликовало РИА "Новости".

Уровень безработицы в регионе составил 3,9%. На 100 открытых вакансий в губернии претендуют 211 человек. Чтобы найти работу, в Самарской области соискателю во II квартале 2019 г. в среднем требовалось 7,6 месяца. Уровень безработицы к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 0,2 пункта.

Самый низкий уровень безработицы по итогам июня-августа зафиксирован в Москве, а самый высокий - в Ингушетии, в целом же в 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.

Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы, сделанного Росстатом, в августе 2019 г. из 3,3 млн безработных в возрасте от 15 лет и старше 24% составляет молодежь в возрасте до 25 лет и 18,1% лица в возрасте 50 лет и старше, а средний возраст безработного - 35,5 года.

Гид потребителя

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3