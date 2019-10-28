Самарская область вошла в первую тридцатку регионов по уровню безработицы

Самарская область заняла 26 место в рейтинге регионов РФ по уровню безработицы в июне-августе 2019 года. Соответствующее исследование, подготовленное с использованием данных Росстата, опубликовало РИА "Новости".

Уровень безработицы в регионе составил 3,9%. На 100 открытых вакансий в губернии претендуют 211 человек. Чтобы найти работу, в Самарской области соискателю во II квартале 2019 г. в среднем требовалось 7,6 месяца. Уровень безработицы к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 0,2 пункта.

Самый низкий уровень безработицы по итогам июня-августа зафиксирован в Москве, а самый высокий - в Ингушетии, в целом же в 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.

Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы, сделанного Росстатом, в августе 2019 г. из 3,3 млн безработных в возрасте от 15 лет и старше 24% составляет молодежь в возрасте до 25 лет и 18,1% лица в возрасте 50 лет и старше, а средний возраст безработного - 35,5 года.