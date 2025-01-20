АВТОВАЗ: как на предприятии создают комфортные условия труда?

Большую часть трудоспособного периода своей жизни человек тратит на работу. От того, в каких условиях проходит это время, зависит эффективность сотрудника. Выигрывают те работодатели, которые заботятся о персонале, делая его будни комфортными. Особенно это актуально для крупных компаний. АВТОВАЗ, наряду с обеспечением конкурентной зарплаты для рабочих, стабильного функционирования всех конвейерных линий и обширного социального пакета, постоянно прилагает усилия по улучшению условий труда работников. И это не простая задача с учетом масштабов предприятия.

Большое бытовое хозяйство

Тема условий труда проходит "красной нитью" во всей истории завода. Обязательства АВТОВАЗа перед своими сотрудниками по этому направлению закреплены в коллективном договоре предприятия и соглашении по охране труда.

Первый "производственный" объект, который ежедневно посещают работники АВТОВАЗа при заступлении на смену — это гардероб, и он же последний по окончании трудового дня. В общей сложности на заводе организованы 192 гардеробных помещения. А еще — 757 санитарных узлов (туалеты и душевые), 128 комнат отдыха, 51 столовая. Прибавим к этому коридоры, вестибюли, лестничные марши и другие заводские территории, по которым передвигаются сотрудники в течение всего рабочего дня. А еще — промышленные кондиционеры и освещение, оборудования для поддержания температурного и воздушного режимов. Для текущего содержания и организации аварийного ремонта всего этого хозяйства на заводе создана специальная служба, которая отвечает за оперативное выполнение заявок от подразделений.

Фактически же на АВТОВАЗе действует целая индустрия, призванная обеспечивать комфорт на рабочих местах более чем для 36 тысяч человек, ныне работающих на предприятии, и учитывающая перспективу последующего роста числа сотрудников пропорционально увеличению программы производства.

Ремонтируют, реконструируют и строят новое

В 2018 году компания пошла еще дальше и в дополнение к упомянутым обязательствам колдоговора приняла программу по улучшению условий труда.

Уже в первый трехлетний период ее действия — с 2018-го по 2020 год — результаты реализации ее мероприятий оценили более 20 тысяч вазовцев. За указанные три года на заводе были капитально отремонтированы и реконструированы 85 гардеробных помещений, 294 санузла, а также 25 столовых и комнат для приема пищи, построено более 60 комнат отдыха, кровля отремонтирована на площади почти в 440 тысяч квадратных метров, а полы — на 95 тысячах квадратных метров, остекление обновлено на 18 тысячах квадратных метров, заменены 16 промышленных кондиционеров. А общий объем финансирования описанных работ составил более 3,1 миллиарда рублей. Примечательно, что этот проект АВТОВАЗа тогда обратил на себя внимание и властей Самарской области. В 2018–2019 годах из средств регионального бюджета на улучшение условий труда вазовцев было выделено почти 265 миллионов рублей.

В июле 2021 года была согласована профсоюзным комитетом и утверждена президентом АВТОВАЗа "Программа по улучшению условий труда на 2021–2024 годы". Ее объем финансирования составил уже свыше 4,7 миллиардов рублей, что примерно в полтора раза больше, чем в предыдущем периоде. В одном только 2024 году на заводе построены 64 комнаты отдыха, реконструированы 3 столовых, 15 гардеробов, 22 санитарных узла. Отремонтированы системы вентиляции и кондиционирования воздуха на восьми объектах, кровля и ливневая канализация — на семи объектах. Обновлено остекление на 10 объектах. В результате условия труда были улучшены более чем для 27 тысяч заводчан.

В конце 2024 года президент АВТОВАЗа подписал контрольное поручение об организации работ по улучшению условий труда работников на 2025 год. В этом периоде на заводе планируется построить 50 комнат отдыха, провести текущий ремонт в 63 санитарных узлах и в 60 гардеробных помещениях, а также почти на 100 других территориях — коридорах, вестибюлях, лестничных маршах. Всего будет реконструировано около 220 объектов бытового назначения.

Вместе с этим составлен примерный план действий по таким объектам и на 2026-й и 2027 годы. Реконструкция и капитальный ремонт затронут в этом периоде 38 гардеробных помещений и 202 санитарных узла.

Принимают заявки от заводчан

Работники АВТОВАЗа сами определяют объекты по улучшению условий труда. Так, по программе 2018–2020 годов от заводчан было получено более 96 тысяч предложений, по которым определились 11 ключевых направлений и 588 мероприятий. В подготовке программы на 2021–2024 годы приняла участие 31 тысяча вазовцев. Они подали 64 тысячи предложений, по которым определены 10 ключевых направлений и запланировано более тысячи мероприятий.

Еще одним источником инициатив для улучшений условий труда на АВТОВАЗе является его служба, которая занимается содержанием и организацией аварийного ремонта всей бытовой инфраструктуры завода. Она была создана в 2019 году и с того времени выполнила более 6 тысяч заявок.

За текущим состоянием условий труда и за мероприятиями по их улучшению на АВТОВАЗе следит комиссия рабочего контроля первичной профсоюзной организации завода. Её специалисты анализируют поступающие от работников обращения и формируют свой пакет предложений для исправления возникающих отклонений и для их предотвращения в дальнейшем.

Работы по улучшению условий труда выполняются на АВТОВАЗе постоянно — как в будни, так и по выходным. Так, в минувшие новогодние каникулы наряду с обслуживанием, ремонтом и модернизацией оборудования в цехах завода, было проведено обновление гардеробов, санузлов, комнат отдыха и других помещений бытового назначения.