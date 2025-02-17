Больше льгот: о новых мерах соцподдержки на АВТОВАЗе

Повышение мотивации персонала — одна из ключевых задач для работодателя. Компании, которые планомерно работают над ней, на выходе получают удовлетворенных условиями труда сотрудников, нацеленных на эффективное выполнение своих обязанностей. На АВТОВАЗе это знают и уделяют много внимания вопросам социальной поддержки работников.

Отличительной особенностью коллективного договора АВТОВАЗа всегда являлось предоставление социальных льгот и гарантий в объеме большем, чем предусмотрено федеральными законами. С 1 января 2025 года на тольяттинском предприятии начали действовать новые социальные обязательства завода, направленные на поддержку семей и материнства, а также других сфер жизни заводчан. Примечательно, появление изменений в коллективном договоре — это результат кропотливой работы администрации предприятия и профсоюзного комитета АВТОВАЗа. Новшества утверждены на одном из заседаний согласительной комиссии профкома еще в 2024 году, когда завод только налаживал работу в условиях санкций.

Эти вступившие в действия обязательства свидетельствуют, что руководство предприятия намерено сохранять этот тренд и в дальнейшем.

Поддерживают материнство

Больше всего изменений в коллективном договоре АВТОВАЗа появилось в части подраздела 1 "Социальные льготы" раздела 4 "Соглашение о социальных льготах и гарантиях для работников АО "АВТОВАЗ". Одним из утвержденных в прошлом году предложений стало увеличение размера ежемесячного пособия работницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Эта выплата выросла с 70 до 100 процентов минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда первой тарифной сетки. Таким образом, уже с января нынешнего года эти сотрудницы получают в абсолютных цифрах более 20 тысяч рублей от завода.

Совершенно новым пунктом коллективного договора АВТОВАЗа стало вступившее в действие с 1 января 2025 года обязательство о денежных выплатах при рождении детей работников. Так, при появлении на свет первого ребенка семья заводчан получит 10 тысяч рублей. При рождении второго малыша эта сумма составит уже 20 тысяч рублей. При пополнении третьим ребенком полагается выплата в 30 тысяч рублей. Появление на свет четвертого малыша принесет в семью 40 тысяч рублей. При рождении пятого и каждого последующего ребенка сумма выплаты составит 50 тысяч рублей.

Таким же новым положением заводского колдоговора является начавший действовать с первого дня нынешнего года пункт о предоставлении многодетным работникам АВТОВАЗа двух оплачиваемых дней. Их можно использовать в течение календарного года по семейным обстоятельствам, в том числе к началу учебного года. В случае если отец и мать являются работниками завода, право на предоставление оплачиваемых дней имеет один из родителей. При этом соответствующее изменение внесено и в стандарты оплаты труда в тех подразделениях, где установлена премия за отсутствие абсентеизма (поведенческая модель, при которой работник систематически отсутствует на рабочем месте и избегает своих обязанностей. Это проявляется по-разному: человек часто берёт отгулы без уважительных причин, опаздывает, уходит раньше времени или находится на рабочем месте, но занимается личными делами — Прим. ред.): использование работником данных выходных дней не будет влиять на размер премии за отсутствие абсентеизма. Другими словами — не приведет к ее снижению.

АВТОВАЗ уточнил, какие семьи считаются многодетными: "Под многодетной понимается семья, имеющая трех и более детей (включая рожденных (усыновленных), приемных и (или) находящихся под опекой (попечительством) в возрасте до 18 лет и (или) 23 лет при условии их обучения по очной форме или при условии прохождения ими военной службы по призыву или по контракту, при призыве на военную службу по мобилизации или добровольном участии в специальной военной операции".

Выплаты для учеников и студентов

Самый широкий круг многодетных заводчан охватывает и еще одно новое обязательство колдоговора, предложенное в прошлом году на заседании согласительной комиссии АВТОВАЗа. Это изменение вводит выплату в размере 5 тысяч рублей для указанной категории работников к новому учебному году. Такая сумма положена многодетным вазовским семьям на каждого ребенка в возрасте 18 лет, обучающегося в общеобразовательных организациях: школах, гимназиях, лицеях, в том числе зачисленных в первый класс. В случае если отец и мать являются работниками завода, то право на перечисленные выше выплаты или оплачиваемые дни имеет только один из родителей.

Большинство из упомянутых обязательств коллективного договора вступило в силу с 1 января 2025 года. А вот для "школьной" выплаты по предложению первичной профсоюзной организации АО "АВТОВАЗ" сделано исключение. Впервые она была выполнена уже в прошлом году. В начале прошлого учебного года многодетные семьи заводчан получили по 5 тысяч рублей на каждого школьника в возрасте до 18 лет.

Также в прошлом году согласительная комиссия АВТОВАЗа утвердила и другие меры социальной поддержки. Уже сейчас всем учащимся как колледжей, так и вузов при совмещении обучения и работы завод доплачивает 15 тысяч рублей к заработной плате. На таких ребят распространяется действие коллективного договора АВТОВАЗа, иногородним предоставляется компенсация съема жилья.

Новая социалка АВТОВАЗа

Кроме того, в 2025 году будет увеличено финансирование некоторых уже действующих направлений социальной поддержки. Так, почти на 100 миллионов рублей больше, чем в нынешнем году, выделит АВТОВАЗ на профессиональную ориентацию и подготовку кадров. Около половины этой суммы планируется потратить на шефскую работу в школах и колледжах.

Еще примерно на 20 миллионов рублей увеличил АВТОВАЗ поддержку участников СВО и членов их семей. Это, например, выделение путевок на отдых и лечение с дотацией, как для работников завода; выплата материальной помощи в индивидуальном порядке, проведение культурных мероприятий специально для семей бойцов; предоставление в безвозмездное пользование автомобилей LADA Granta (в том числе с ручным управлением и автоматической коробкой передач) работникам, получившим инвалидность в результате ранения на СВО, или одному из членов их семьи.

Также АВТОВАЗ предусмотрел на нынешний год и поддержку работников, следящих за своим здоровьем и физической формой. Заводчан, которые ежегодно проходят диспансеризацию и сдают или подтверждают свои нормы ГТО, будут поощрять бесплатными абонементами на посещение бассейна или фитнес-центра.