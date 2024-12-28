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"Рабочий (х)ор": Авито Работа провела необычное мероприятие для специалистов по найму

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 60 специалистов по подбору персонала приняли участие в предновогоднем сеансе групповой терапии — так эйчары справлялись с накопившимся стрессом и освобождали энергию для поиска новых сотрудников. Организатор мероприятия — платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Необычное мероприятие было анонсировано на сайте проекта. В разделе "Где покричать?" с подборкой московских локаций, подходящих для терапии криком, Авито Работа предложила работодателям и специалистам по подбору персонала прийти на оффлайн-встречу для создания реального "рабочего хора". Вместе с профессиональными певцами и дирижером рекрутеры исполнили виральный трек — результат организаторы представили в новом ролике.

Это уже второй этап проекта по поддержке специалистов по найму. Осенью Авито Работа выпустила музыкальный клип на песню "Рабочий (х)ор". Создатели ролика представили, как HR-специалисты и предприниматели, занимающиеся наймом сотрудников, могут избавиться от накопившегося напряжения в условиях кадрового голода с помощью необычного способа — терапии криком.

Музыкальный клип был опубликован на специализированном сайте, где представлены инструменты для работы с напряжением. Герои клипа — HR-менеджеры и владельцы малого бизнеса, преодолевающие трудности найма в условиях нехватки кандидатов. По сюжету ролика сотрудники встречаются в поле, где могут дать выход эмоциям и покричать, рассказывая о собственном опыте. В основу видео лег тематический трек — "крик души" об актуальных и распространённых проблемах поиска кадров, знакомых каждому человеку, занимающемуся рекрутментом и развитием сотрудников. Ключевое сообщение кампании: "Хочется кричать от HR-вопросов? Кричите! А затем превращайте эмоции в отклики на Авито Работе".

Полное видео можно посмотреть на сайте проекта, а песня "Рабочий (х)ор" доступна для прослушивания на VK Музыке, Яндекс Музыке и других стриминговых сервисах.

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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