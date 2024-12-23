Как кормят и на чем возят работников АВТОВАЗа

Как жители Тольятти добираются до автозавода? Сколько автобусов ежедневно работают на линии? Как организовано питание на АВТОВАЗе? Ответы на эти вопросы мы собрали в одном материале, который особенно будет интересен тем, кто рассматривает автогигант как возможное будущее место своей работы.

Доставка прямо к КПП

Ежедневно по будням на АВТОВАЗ и обратно курсируют 146 автобусов по 21 городскому маршруту.

Производственная площадка автозавода занимает площадь более чем в 600 гектаров и имеет более двух десятков проходных, которые называются контрольно-пропускными пунктами. Каждый из этих КПП обеспечен транспортным обслуживанием.

Все вазовские автобусные маршруты муниципального общественного транспорта Тольятти делятся на 11 северных (они также обеспечивают перевозки по восточной стороне автозавода) и 10 южных. Таким образом, система пассажирских перевозок организована так, что каждый из работников АВТОВАЗа имеет возможность добраться именно до той проходной, которая находится ближе всего к его рабочему месту.

Автобусы на завод курсируют в трехсменном режиме по утвержденному расписанию. Оно включает семь временных периодов начиная с первой смены, которая на АВТОВАЗе приступает к работе в 7 часов, и заканчивая третьей, стартующей в 0 часов 15 минут. С такой же интенсивностью и по тому же расписанию выполняется и отправка работников после смены. При этом к самым многолюдным проходным на южной стороне автозавода подаются автобусы всех действующих на данном направлении маршрутов. Другими словами, здесь у вазовцев нет необходимости дожидаться нужного транспорта на остановке, это автобусы ждут их после работы на каждом из КПП.

Такая схема действует по будням при обычном графике работы АВТОВАЗа. Теперь же, когда у завода есть необходимость в сверхурочных работах и в организации дополнительных смен по субботам, перевозки работников выполняются с учетом всех этих отклонений от стандартного расписания.

Примечательно, что кроме грамотной организации транспортного обслуживания сотрудников, АВТОВАЗ позаботился и о снижении их затрат на дорогу на работу и обратно. Каждый работник ежемесячно получает компенсацию проезда в общественном транспорте. Она входит в общую сумму специальной доплаты за работу на предприятии и ежегодно индексируется.

Также АВТОВАЗ постоянно занимается созданием удобной и безопасной инфраструктуры пассажирских перевозок. Один из недавних тому примеров — реконструкция посадочной площадки у КПП № 2, которая расположена в непосредственной близости у вазовской поликлиники. Таким образом руководство завода постаралось учесть пожелания и своих работников, и водителей маршрутных автобусов, и тех заводчан, кто ездит на работу на личных автомобилях.

Горячие обеды с выпечкой

По будням заводчан кормят в 40 столовых. В день за обеденные перерывы в них получают горячее питание более 24 тысяч работников завода, в том числе 18 тысяч человек в первую смену, 4 тысячи — во вторую и 2 тысячи — в третью. Этот процесс обеспечивают 224 повара, 202 человека вспомогательного персонала (мойщики, уборщики, грузчики) и 22 пекаря и кондитера. В кондитерском цехе в сутки выпекается более 24 тысяч единиц разнообразной выпечки.

В месяц для приготовления блюд в вазовских столовых необходимо 44 тонны мяса, 48 тонн овощей, 8 тонн рыбы, 12 тонн муки, 10 тонн сахара. Кроме того, за то же время заводчане съедают около 20 тонн хлеба, 5,2 тонны сметаны и 4 тонны других кисломолочных продуктов.

Подрядчиком АВТОВАЗа по организации питания в заводских столовых является крупная российская компания. Она стала победителем конкурса, предложив заводу широкий ассортимент блюд по приемлемым ценам.

Вазовцам на выбор предлагаются три способа питания: через линию раздачи со свободным выбором блюд, комплекс двух видов с предварительным накрытием столов и диетическое поддерживающее питание. В меню — первые и вторые блюда из мяса птицы, свинины, говядины, рыбы. Также обязательно учитывается сезонность. Ассортимент блюд включает в себя овощи, характерные для каждого конкретного сезона. А во время Великого поста в меню свободной раздачи вводятся постные блюда.

Ну и самый важный аспект — цены. Стоимость полноценного обеда из трех блюд плюс напиток и выпечка в любой из столовых АВТОВАЗа будет составлять с 1 января 2025 года 247 рублей. Лишь 14 процентов этой суммы платит работник, что составляет в абсолютных цифрах чуть больше 34 рублей, остальное компенсирует завод. А для тех, кто трудится в третью смену, горячее питание и вовсе предоставляется бесплатно.

Профсоюзы на страже

И перевозки работников, и их питание находятся под постоянным контролем АВТОВАЗа. А главным действующим лицом в этом процессе выступает комиссия рабочего контроля (КРК) в составе первичной профсоюзной организации. Опоздал какой-то автобус или борщ подали на обед чуть холоднее обычного — все это буквально в течение ближайшего рабочего дня становится известным представителям КРК. А они уже выясняют причины и принимают меры по исправлению отклонений и по их профилактике в дальнейшем.

Вообще же и транспортное обслуживание, и питание на АВТОВАЗе зачастую является поводом для зависти работников на других предприятиях города и в особенности за его пределами. Зачастую для тех, кто стоит перед выбором, куда пойти работать, это становится решающим фактором для трудоустройства на автогигант.