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Страхование Финансы

В самом расцвете сил: cредний возраст страхового агента ВСК — 43 года

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Страхового Дома ВСК подсчитали, что самому возрастному страховому агенту компании — 81 год, молодому — 18 лет. Средний возраст страхового агента ВСК — 43 года.

В 2024 году агентский канал ВСК вырос на треть — с 15 тысяч до 20 тысяч страховых агентов. Страховому Дому ВСК удалось увеличить агентский канал на треть за счет ряда предпринятых мер, например, внедрения новых технологий (с прошлого года агенты работают в Личном кабинете агента (ЛКА), что позволило им в едином окне взаимодействовать с компанией: оформлять полисы, работать с собственным страховым портфелем) и мотивации, которая реально работает и стимулирует продавать и зарабатывать больше.

На сегодня для удобства у агентов есть несколько точек входа в ВСК: онлайн-агент, классический агент, агент со своим офисом, покупка франшизы, штатный агент. Кроме того, ВСК активно привлекает в страховой бизнес представителей смежных профессий. Например, риелторов или туроператоров. После закрытия границ многие туроператоры практически лишились заработка, та же история повторилась с риелторами после повышения ключевой ставки по ипотеке. Однако они не хотят уходить из своей профессии и ВСК готова предоставить им получение кросс-дохода через страхование. Им предоставляются точно такие же условия, как и другим агентам, которые пришли или работают в других сферах — участие в мотивационных программах, ДМС, НС, поездки в туристический центр ВСК, скидки на полисы и другие преимущества и льготы.

Вместе с тем компания учитывает специфику их деятельности и иначе подходит к процессу "входа" в страхование. Например, риелторы сначала учатся продавать ипотечные продукты, потом — продукты по страхованию имущества физических лиц, и только потом — ОСАГО, каско, другие виды страхования.

Также в 2024 годы ВСК дала возможность 160 агентам открыть свой офис по франшизе. Преимущество таких офисов в том, что в таком случае открывший его агент дополнительно к комиссионному вознаграждению получает бонусы за результат и возможность создавать и развивать свою сеть.

Агент ВСК обладает всеми преимуществами сотрудника компании, включая ДМС. Так, в течение года около 4 тысяч страховых агентов подключены к корпоративному ДМС. Вместе с тем агенты могут еще повысить уровень ДМС в рамках статусной модели агента — мотивационной программы, которая за определенный стаж работы в ВСК и объем продаж дает возможность получить дополнительные бонусы от компании.

Продолжая тему мотивации, отдельно отметим, что ВСК — одна из немногих страховых компаний, которая делится прибылью с агентами. В августе 2023 года запустили программу "Бонус за финансовый результат". И если в прошлом году средняя выплата по бонусу за финрез составила 40 тысяч рублей, то сегодня — это уже 110 тысяч рублей.

Компания разрабатывает новые системы мотивации и улучшает действующие — этот процесс ведется в ежедневном режиме. Это отмечают и эксперты: в 2024 году мотивационная программа по статусной модели агента стала лучшим внутрикорпоративным проектом по версии премии "Лучшие в России. Развитие регионов". Так, выделим конкурс "Звезда удачи" -по итогам года лучшие агенты за продажи полисов получат автомобили, всего компания подарит 7 автомобилей. Конкурс подходит к концу, результаты будут объявлены в феврале 2025 года.

ВСК выступает за прозрачность процессов, поэтому в Личном кабинете агент может видеть свой заработок, а также рассчитать потенциальный доход и узнать о возможностях роста: открыть офис, стать куратором, повысить статус и получать больше опций от компании и выбирать нужные только ему.

Благодаря предпринятым мерам ВСК увеличила агентский канал, причем за счет трудоспособного населения — сегодня средний возраст страхового агента ВСК составляет 43 года.

"Мы неоднократно говорили, что агентский канал остаётся одним из ключевых в портфеле ВСК, так как с точки зрения бизнеса это самый стабильный канал продаж. На 2024 год мы ставили амбициозные планы: увеличить количество страховых агентов на треть — с 15 тысяч до 20 тысяч. И у нас получилось! В период 2025–2026 гг мы планируем нарастить сеть до 30 тысяч новых страховых продавцов и таким образом войти в тройку страховщиков по агентам", — отметил руководитель центра по организации агентских и офисных продаж Страхового Дома ВСК Анатолий Краснов.

Гид потребителя

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